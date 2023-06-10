В День России в Волгограде оживут скульптуры исторических персонажей

Напомним, 12 июня в ЦПКиО пройдет патриотический флешмоб и концерт. Волгоградцы развернут полотнище российского флага длиной в 100 метров.
Общество 10.06.2023 10:40
0
10.06.2023 10:40
Напомним, 12 июня в ЦПКиО пройдет патриотический флешмоб и концерт. Волгоградцы развернут полотнище российского флага длиной в 100 метров.
В Волгограде в День России заработает «Аллея оживших скульптур». Как сообщили V102.RU в администрации города, с 16.00 до 20.00 у фонтана «Искусство» на Центральной набережной сфотографироваться с необычными персонажами сможет любой желающий.Около фонтана будут гулять Александр Невский, Минин и Пожарский, Петр Первый, Екатерина Великая и другие.
Напомним, 12 июня в ЦПКиО пройдет патриотический флешмоб и концерт. Волгоградцы развернут полотнище российского флага длиной в 100 метров.
«Это не рай»: село под Волгоградом изнывает без воды10.06.2023 12:26
Общество 10.06.2023 12:26
В станице Волгоградской области похоронили погибшего под Артемовском Дмитрия Ткачева10.06.2023 11:03
Общество 10.06.2023 11:03
Сбитую электросамокатом 3-летнюю девочку госпитализировали в больницу №710.06.2023 10:19
Общество 10.06.2023 10:19
В парке Волгограда в День России развернут 100-метровый флаг10.06.2023 10:05
Общество 10.06.2023 10:05
Под Волгоградом клубника подешевела до 180 рублей10.06.2023 08:50
Общество 10.06.2023 08:50
Раненным на СВО волгоградцам привезли 185 кг клубники09.06.2023 21:40
Общество 09.06.2023 21:40
Пострадавшие от наводнения жители Калача-на-Дону озадачили вопросами районные власти09.06.2023 21:07
Общество 09.06.2023 21:07
В центре Волгограда на ул. 7-й Гвардейской бригады прут сорняки и сохнет «Сад памяти»09.06.2023 20:18
Общество 09.06.2023 20:18
В Волгограде с ул. Енотаевсокй за день вывезли 80 кубометров мусора09.06.2023 19:51
Общество 09.06.2023 19:51
Под Волгоградом чиновников отправили на страшную дорогу к хутору09.06.2023 19:41
Общество 09.06.2023 19:41
Транспорт в Волгограде 12 июня переведут на спецрежим09.06.2023 18:29
Общество 09.06.2023 18:29
«Скачка цен не предвидится»: волгоградские фермеры оценили перспективы клубничного сезона09.06.2023 17:13
Общество 09.06.2023 17:13
В «Концессиях» рассказали, как будут работать в праздничные дни09.06.2023 17:09
Общество 09.06.2023 17:09
Режим повышенной готовности из-за саранчи ввели в Волгоградской области09.06.2023 16:22
Общество 09.06.2023 16:22
В Волгоградской области вдове погибшего в СВО подполковника передали орден Мужества09.06.2023 16:11
Общество 09.06.2023 16:11