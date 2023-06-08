Общество

Блогеры России, Нюша и ожившие скульптуры: программа празднования Дня России в Волгограде

Общество 08.06.2023 16:14
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08.06.2023 16:14



В рамках празднования Дня России, который отмечается 12 июня, в Волгограде пройдет свыше 40 различных мероприятий. Как сообщили V102.RU в мэрии, некоторые из них стартуют уже сегодня, 8 июня, но все самое интересное запланировано на понедельник, который будет выходным днем.
Праздничная программа на 12 июня:
- Музыкальный автопробег «Поём для тебя, Россия!» - с 10.00 до 14.00 в Дзержинском районе по адресам:
  • Центральная площадь тер. Рабочий поселок Гумрак Дзержинского района Волгограда (ул. Лесная, 19 г),
  • Площадка у памятникаМаршалу Советского Союза Г.К.Жукову (пр-т им. Маршала Г.К.Жукова),
  • Площадка ярмарки на Ангарскомв Дзержинском районе Волгограда (пересечение ул. Ангарская и ул. П. Осипенко),
  • Парк героев-лётчиков Дзержинского района Волгограда (б-р 30-летия Победы),
  • Парк «Семейный» Дзержинского района Волгограда (ул. 8-й Воздушной Армии),
  • Набережная жилого комплекса «Бейкер Стрит» Дзержинского района Волгограда (ул. Шекснинская),
  • Площадка у рынка «Казачий» Дзержинского района Волгограда (ул. Краснополянская),
  • Площадка муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс «21 век» Дзержинского района Волгограда (ул. Савкина, 8).
- Районная акция «Триколор». Волонтеры раздадут всем желающим ленты российского триколора  -  с 11.00 до 12.00 на пересечении ул. им. Маршала Еременко и пр. Металлургов.
- Праздничное мероприятие, посвященное Дню России - с 11.00 до 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха.
- Творческий проект «Тебе Россия, посвящается!» с участием культурно-досуговых учреждений Волгограда - с 12.00 до 17.00 на верхней террасе набережной 62-й Армии (фонтан «Искусство»).
- Аллея оживших скульптур - с 12.00 до 18.00 на верхней террасе набережной 62-й Армии (фонтан «Искусство»).
- Всероссийский фестиваль «Блогеры России» - с 13.00 до 17.00 - нижняя терраса набережной 62-й Армии.
  Его участниками станут певица Нюша, а также известные блогеры Тима Акимов и Роман Каграманов. В программе – автограф-сессии, мастер-классы и выступление артистов. Вход на мероприятие свободный.
- Вечер танцев «Танцуют все» - с 17.00 до 18.00 в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда (ул.8-й Воздушной Армии).
- Концертная программа «Душа России!», посвященная празднованию Дню России - с 17.30 до 20.00 на верхней террасе набережной 62-й Армии (фонтан «Искусство»).
- Концертная программа «Наша Родина – Россия!» - с 18.00 до 20.00 в Кировском районе в парке 50-лет Октября.
- Праздничное мероприятие - с 17.00 до 19.00 в сквере им. Саши Филиппова в Ворошиловском районе.
- Праздничное мероприятие, флэшмоб - с 17.00 до 18.00 в Комсомольском саду в Центральном районе.
- В 22.00 праздничный фейерверк, организованный дирекцией Центрального парка культуры и отдыха.

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