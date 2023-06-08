







В рамках празднования Дня России, который отмечается 12 июня, в Волгограде пройдет свыше 40 различных мероприятий. Как сообщили V102.RU в мэрии, некоторые из них стартуют уже сегодня, 8 июня, но все самое интересное запланировано на понедельник, который будет выходным днем.

Праздничная программа на 12 июня:

- Музыкальный автопробег «Поём для тебя, Россия!» - с 10.00 до 14.00 в Дзержинском районе по адресам:

Центральная площадь тер. Рабочий поселок Гумрак Дзержинского района Волгограда (ул. Лесная, 19 г),

Площадка у памятникаМаршалу Советского Союза Г.К.Жукову (пр-т им. Маршала Г.К.Жукова),

Площадка ярмарки на Ангарскомв Дзержинском районе Волгограда (пересечение ул. Ангарская и ул. П. Осипенко),

Парк героев-лётчиков Дзержинского района Волгограда (б-р 30-летия Победы),

Парк «Семейный» Дзержинского района Волгограда (ул. 8-й Воздушной Армии),

Набережная жилого комплекса «Бейкер Стрит» Дзержинского района Волгограда (ул. Шекснинская),

Площадка у рынка «Казачий» Дзержинского района Волгограда (ул. Краснополянская),

Площадка муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-досуговый комплекс «21 век» Дзержинского района Волгограда (ул. Савкина, 8).

- Районная акция «Триколор». Волонтеры раздадут всем желающим ленты российского триколора - с 11.00 до 12.00 на пересечении ул. им. Маршала Еременко и пр. Металлургов.

- Праздничное мероприятие, посвященное Дню России - с 11.00 до 13.00 в Центральном парке культуры и отдыха.

- Творческий проект «Тебе Россия, посвящается!» с участием культурно-досуговых учреждений Волгограда - с 12.00 до 17.00 на верхней террасе набережной 62-й Армии (фонтан «Искусство»).

- Аллея оживших скульптур - с 12.00 до 18.00 на верхней террасе набережной 62-й Армии (фонтан «Искусство»).

- Всероссийский фестиваль «Блогеры России» - с 13.00 до 17.00 - нижняя терраса набережной 62-й Армии.

Его участниками станут певица Нюша, а также известные блогеры Тима Акимов и Роман Каграманов. В программе – автограф-сессии, мастер-классы и выступление артистов. Вход на мероприятие свободный.

- Вечер танцев «Танцуют все» - с 17.00 до 18.00 в парке «Семейный» Дзержинского района Волгограда (ул.8-й Воздушной Армии).

- Концертная программа «Душа России!», посвященная празднованию Дню России - с 17.30 до 20.00 на верхней террасе набережной 62-й Армии (фонтан «Искусство»).

- Концертная программа «Наша Родина – Россия!» - с 18.00 до 20.00 в Кировском районе в парке 50-лет Октября.

- Праздничное мероприятие - с 17.00 до 19.00 в сквере им. Саши Филиппова в Ворошиловском районе.

- Праздничное мероприятие, флэшмоб - с 17.00 до 18.00 в Комсомольском саду в Центральном районе.

- В 22.00 праздничный фейерверк, организованный дирекцией Центрального парка культуры и отдыха.



