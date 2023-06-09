Транспорт в Волгограде 12 июня переведут на спецрежим

В Волгограде, в понедельник, 12 июня — в День России — изменят режим работы общественного транспорта. Как сообщает V102.RU, для безопасности отдыхающих перекроют часть улиц и дорог.

— В течение суток 12 июня интервал движения скоростного трамвая составит около семи минут, а его работу продлят, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — От остановки «ЦПКиО» последние рейсы СТ запланированы в 22.30 в направлении «Ельшанки» и в 23.05 в направлении «Стадиона «Монолит».

В горадмине уточнили, что вечером волгоградцам и гостям города нужно быть готовым к сокращению интервала движения трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 2, 4 и 10 — до 15 минут. С идентичным интервалом после 21.00 будут развозить пассажиров троллейбусы №№8а, 9 и 15а.

В понедельник в городе-герое введут пешеходные зоны. С 07.00 до 21.00 от транспорта освободят участки Нулевой продольной в границах улиц Калинина и Комсомольской, а также улицу Чуйкова в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской.

Напомним, что местные власти приготовили для отмечающих День России более 40 мероприятий. Волгоградцы ко всему прочему увидят блогеров, певицу Нюшу и ожившие скульптуры.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»