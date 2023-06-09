Общество

Транспорт в Волгограде 12 июня переведут на спецрежим

Общество 09.06.2023 18:29
0
09.06.2023 18:29


В Волгограде, в понедельник, 12 июня — в День России — изменят режим работы общественного транспорта. Как сообщает V102.RU, для безопасности отдыхающих перекроют часть улиц и дорог. 

— В течение суток 12 июня интервал движения скоростного трамвая составит около семи минут, а его работу продлят, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда. — От остановки «ЦПКиО» последние рейсы СТ запланированы в 22.30 в направлении «Ельшанки» и в 23.05 в направлении «Стадиона «Монолит».

В горадмине уточнили, что вечером волгоградцам и гостям города нужно быть готовым к сокращению интервала движения трамваев, курсирующих по маршрутам №№ 2, 4 и 10 — до 15 минут. С идентичным интервалом после 21.00 будут развозить пассажиров троллейбусы №№8а, 9 и 15а.

В понедельник в городе-герое введут пешеходные зоны. С 07.00 до 21.00 от транспорта освободят участки Нулевой продольной в границах улиц Калинина и Комсомольской, а также улицу Чуйкова в границах улиц Краснознаменской и Комсомольской.

Напомним, что местные власти приготовили для отмечающих День России более 40 мероприятий. Волгоградцы ко всему прочему увидят блогеров, певицу Нюшу и ожившие скульптуры. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.06.2023 19:51
Общество 09.06.2023 19:51
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 19:41
Общество 09.06.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 17:13
Общество 09.06.2023 17:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 17:09
Общество 09.06.2023 17:09
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.06.2023 16:22
Общество 09.06.2023 16:22
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 16:11
Общество 09.06.2023 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 15:18
Общество 09.06.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 15:15
Общество 09.06.2023 15:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 13:59
Общество 09.06.2023 13:59
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 13:42
Общество 09.06.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 13:06
Общество 09.06.2023 13:06
Комментарии 0

0
Далее
Общество
09.06.2023 12:00
Общество 09.06.2023 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 11:07
Общество 09.06.2023 11:07
Комментарии

0
Далее
Общество
09.06.2023 08:19
Общество 09.06.2023 08:19
Комментарии

0
Далее
Общество
08.06.2023 20:05
Общество 08.06.2023 20:05
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

19:51
В Волгограде с ул. Енотаевсокй за день вывезли 80 кубометров мусораСмотреть фотографии
19:41
Под Волгоградом чиновников отправили на страшную дорогу к хуторуСмотреть фотографии
19:34
В Волгоградской области змеи покусали уже четырех человекСмотреть фотографии
18:29
Транспорт в Волгограде 12 июня переведут на спецрежимСмотреть фотографии
18:00
Камеры зафиксировали жесткое ДТП на Шоссе Авиаторов в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
17:39
Подозреваемых в убийстве IT-специалиста оставили в СИЗО до 30 ноябряСмотреть фотографииCмотреть видео
17:13
«Скачка цен не предвидится»: волгоградские фермеры оценили перспективы клубничного сезонаСмотреть фотографии
17:09
В «Концессиях» рассказали, как будут работать в праздничные дниСмотреть фотографии
16:22
Режим повышенной готовности из-за саранчи ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:11
В Волгоградской области вдове погибшего в СВО подполковника передали орден МужестваСмотреть фотографии
15:52
2,5 млн рублей и 2500 долларов отдала аферистам волгоградская пенсионеркаСмотреть фотографии
15:18
Депутаты облдумы доработают закон о новых штрафах за парковку на газоне в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
«В апреле исполнилось 36»: на Украине погиб мобилизованный из Волгоградской области Андрей КостинСмотреть фотографии
14:31
Волжский горсуд огласил приговор иностранцу, заминировавшему ТЦ «ВОЛГАМОЛЛ»Смотреть фотографии
14:23
Сериал «‎Библиотекарь»‎ с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе WinkСмотреть фотографии
13:59
Андрей Бочаров вручил волгоградцам госнаграды: рассказываем, кто удостоенСмотреть фотографии
13:42
Какая погода ждет жителей Волгограда и области на День РоссииСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде свалку, регулярно горящую рядом с ЛЭП, убирают после публикации в СМИСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
«Росгосстрах» в первом квартале 2023 года укрепил свое лидерство в классическом страховании домов и дачСмотреть фотографии
12:44
Волгоградец в долгах и без одежды угрожал облить кислотой менеджера офиса микрозаймов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
«Нет балконов - нет проблем»: волгоградцы пожаловались омбудсмену на хитрую УКСмотреть фотографии
11:44
В Волгоградской области из горящей квартиры по звонку спасли котаСмотреть фотографии
11:28
Конкурс профмастерства в АО «КАУСТИК» собирает рекордное количество участниковСмотреть фотографии
11:07
В Волгограде запустили чат-бот для сообщений о бездомных собакахСмотреть фотографии
10:57
«Непригодны даже для оформления»: сотрудники музея-заповедника в Кировском районе осмотрели пилоны с Мамаева курганаСмотреть фотографии
10:44
Росприроднадзор требует закрыть переполненный мусором полигон под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:26
Лесничий из Волгоградской области пустил 48 вязов на дроваСмотреть фотографии
10:11
Полицейские в Волгограде нашли мать скитавшегося по улицам 4-летнего ребенкаСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде водитель на самокате сбил ребенка и убежалСмотреть фотографии
09:33
В Волгограде на остановке под видеонаблюдением ограбили юношуСмотреть фотографии
 