Какая погода ждет жителей Волгограда и области на День России

Синоптики Волгоградского гидрометцентра рассказали, какая погода ожидает жителей Волгограда и области в предстоящий День России. Прогнозисты уточнили V102.RU, что возможно ухудшение вплоть до дождей с грозой и шквалистым ветром.

— В понедельник, 12 июня, в Волгоградской области вероятны небольшие дожди с грозами и северо-восточный ветер с порывами до 18 м/с. В ночные часы температура составит +12...+17 °С, местами опустится до +10 °С. В дневной период столбики термометров покажут +15...+20 °С, а в отдельных районах воздух прогреется до +22...+27 °С.

В День России в городе-герое обещают переменную облачность.

— В Волгограде 12 июня ночью вероятен небольшой дождь, днем осадки маловероятны. Ветер северо-восточного направления 7-12 м/с. В ночной период +15...+17 °С, после обеда +26...+28 °С.

Завтра, 10 июня, в Волгограде без существенных осадков. Ветер юго-восточного направления 6-11 м/с. Ночью температура составит +15...+17 °С, днем +30...+32 °С. В воскресенье, 11 июня, в областном центре утром и днем пройдет кратковременный дождь с грозой с восточным ветром с порывами до 15-18 м/с. Ночью +18...+20 °С, днем +25...+27 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»