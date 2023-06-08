Под Волгоградом без иностранцев за 4,5 млн отремонтируют бомбоубежище

В Городищенском районе Волгоградской области за 4,5 миллиона рублей отремонтируют бомбоубежище. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, в настоящее время районный отдел МВД России ищет подрядчика, который проведет капремонт к апрелю следующего года. «Досрочное выполнение работ допускается», – говорится в сопроводительной документации.

Защитное сооружение гражданской обороны, о котором идет речь, согласно документации, расположено в поселке Областной сельскохозяйственной опытной станции. По данным на конец 2021 года, в данном населенном пункте проживало более 1800 человек.

В техзадании говорится, что подрядной компании предстоит обновить коммуникации, а также капитально отремонтировать стены внутри бомбоубежища, которое включает радиостанцию, спецаппаратную, санпропускник и другие помещения.

При всем этом подрядчик должен гарантировать, что не будет привлекать к выполнению работ иностранцев и лиц без гражданства.