ЦГМС: в Волгоградской области к выходным ожидается жара до +33 °С

В Волгоградской области после череды ветреных и прохладных дней ожидается значительное потепление. Как сообщает V102.RU, к выходным воздух прогреется до +33 °С.

— Завтра, 8 июня, по области без осадков. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. Ночью за окном +12...+17 °С, при прояснении до +7 °С, днем столбики термометров покажут +25...+30 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре. — В пятницу, 9 июня, в регионе также без осадков, ветер юго-восточный 6-11 м/с. В ночные часы +14...+19 °С, при прояснении до +10 °С, в дневной период +26...+31 °С.

К субботе температура по области днем достигнет значений в +28...+33 °С. Осадки маловероятны. Ветер юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Ночью +14...+19 °С, при прояснении до +10 °С, днем +28...+33 °С.

— В Волгограде 8 июня установится облачная с прояснениями погода. Осадки не прогнозируются. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. Ночью в городе +13...+15 °С, днем +26...+28 °С, — пояснили волгоградские синоптики. — 9 июня в областной столице также без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 м/с. Ночью +15...+17 °С, днем +28...+30 °С.

В субботу в городе-герое также будет сухо и тепло. Ветер юго-восточного направления 7-12 м/с. В ночной период в городе на Волге +15...+17 °С, после обеда температура поднимется до +30...+32 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»