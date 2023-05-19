В Волгограде чиновники анонсировали открытие 5 городских пляжей летом 2023 года

В Волгоградской городской думе 19 мая депутаты комитета по экологии и благоустройству под председательством Ирины Фоминой рассмотрели вопросы ликвидации несанкционированных свалок, обустройства контейнерных площадок на территориях кладбищ, организации мест для отдыха горожан у воды и ряд других. Как было озвучено на заседании, летом 2023 года планируется открытие пяти пляжей в городской черте.

Напомним, что в прошлом году площадки для отдыха у воды были открыты только в Кировском и Красноармейском районах. По словам замруководителя департамента городского хозяйства мэрии Волгограда Елены Славиной, которая также присутствовала на заседании думского комитета, на этот раз планируется открыть пять городских пляжей, в том числе в северной части города.

Как сообщили в пресс-службе Волгоградской городской думы, прозвучавшую информацию депутаты приняли к сведению и рекомендовали администрации Волгограда активизировать работу по очистке от мусора берегов муниципальных водных объектов.