Происшествия

Волгоградец сбросил гантель на иномарку со второго этажа

Происшествия 06.06.2023 15:43
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06.06.2023 15:43


Жителю Краснооктябрьского района Волгограда грозит два года колонии за месть соседке. Как сообщает V102.RU, молодой человек бросил гантель в иномарку 73-летней пенсионерки. 

— Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение имущества), — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Уточняется, что буйного 23-летнего мужчину задержал участковый отдела полиции № 2 УМВД России по Волгограду. Известно, что разборке с применением гантели предшествовал словесный конфликт между представителями двух поколений. 

Движимый жаждой мести молодой человек, употребив горячительное, сбросил из окна своей квартиры на втором этаже гантель на иномарку Toyota Camry, принадлежащую пенсионерке. Ущерб из-за пробитого лобового стекла был оценен примерно в 20 000 рублей. Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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