



Волгоградка Юлия Сергеева завоевала титул и корону GRAND PRIX MISSIS «PEARL OF THE WORLD - 2023» на VII фестивале туризма и красоты «Жемчужина России – 2023». Как сообщила V102.RU Юлия, этот титул дает право участнице представлять Россию на международных конкурсах и фестивалях.

- Если поступят предложения, то я с удовольствием буду представлять Россию за границей в следующем году, - говорит победительница.

На фестивале туризма и красоты в этом году соревновались 30 девушек, которые приехали в Карелию со всех уголков России. Юлия Сергеева представляла Волгоград. Раньше девушка работала в финансовой компании, но потом решила кардинально изменить свою жизнь. Сейчас Юлия занимается перманентным макияжем. С новым титулом волгоградку первыми поздравили ее близкие и друзья.

О фестивале туризма и красоты Юлия узнала от своей знакомой, которая когда-то также в нем участвовала. Это мероприятие показалось девушке интересным и она решила попробовать свои силы, подала заявку, которую одобрили.

К каждому творческому заданию волгоградка подходила основательно, тщательно все продумывала и прорабатывала со своей командой.









На фото кадр из видеовизитки

- Готовились полгода к каждому этапу. Всего их было пять. Нужно было презентовать свой костюм, читать стихи. Костюмы были не только национальные, но и современные, а также в стиле символики фестиваля.

Последний блок - это видеовизитка о своем крае. Мы показали Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь и музей-заповедник «Старая Сарепта». Это видео вошло в топ-5 фестиваля, - рассказала Юлия.

По ее словам, на фестивале она прочитала стихотворение о Волгограде, написанное неизвестным автором. Это выступление сопровождалось песочной анимацией, собранной из основных достопримечательностей Волгограда. А костюм черной жемчужины, в котором Юлия появилась на одном из этапов, был создан ростовским дизайнером.

Конкурс длился неделю. Итоговые результаты были озвучены 3 июня.

Фото предоставлено Юлией Сергеевой