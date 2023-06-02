Общество 02.06.2023 21:19
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02.06.2023 21:19
На территории соединения радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, состоялась церемония освящения передвижного полевого храма в честь пресвятого Сергия Радонежского.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Южного военного округа, церковь на колесах сделали сами военные. И в ближайшее время она поедет в зону СВО для духовной поддержки бойцов. Храм расположен в прицепе и у него даже есть купол.Фото пресс-службы ЮВО
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