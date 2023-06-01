Происшествия

Гибель пешехода на улице Костюченко в Волгограде попала на видео

Происшествия 01.06.2023 13:08
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01.06.2023 13:08


Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент гибели пешехода, которого сбила машина на улице Костюченко в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщает V102.RU, видео опубликовано ГУ МВД по Волгоградской области. На кадрах видно, как мужчина пытается перейти дорогу в неустановленном месте и его тут же сбивает автомобиль.

 

ДТП случилось накануне, 31 мая, в седьмом часу вечера. 35-летний водитель, управляя автомобилем Skoda Rapid, напротив дома №65 по ул. Костюченко наехал на пешехода, который погиб на месте. 

Видео: ГУ МВД по Волгоградской области

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