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Российские компании повысили уровень защищенности от кибератак

Телеком 31.05.2023 12:10
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31.05.2023 12:10


Такой вывод сделала компания «РТК-Солар» на основании мониторинга инцидентов, выявленных в I квартале 2023 года*. Эксперты проанализировали данные около 280 компаний разных отраслей экономики из сегмента Large Enterprise и Enterprise**. 
В первом квартале 2023 года было зафиксировано около 290 тысяч событий информационной безопасности (ИБ), что превышает на 60% показатель аналогичного периода 2022 года. Однако темпы роста событий ИБ и количество подтвержденных инцидентов продолжают снижаться. По мнению экспертов, это напрямую связано с повышением уровня защищенности российских компаний, которые теперь могут успешно противостоять кибератакам. 
Изменилось и поведение преступников. Они не применяют принципиально новых тактик и предпочитаю «бить» по проверенным направлениям. Наблюдаются точечные кампании против конкретных организаций, об этом свидетельствует возвращение в атаки  «шифровальщиков». Такие случаи занимают 10% от общего количества высококритичных инцидентов, 46% связаны с применением вредоносного ПО.
Основным каналом доставки вредоносного ПО и «шифровальщиков», по-прежнему остается фишинг.  Топ-6 популярного фишинга в 2023 году, по мнению экспертов составляют: взлом telegram и социальных сетей, банковский фишинг, фейковые банки, инвестиционные платформы, опросы от имени различных брендов, мошенничество на маркетплейсах.  
Злоумышленники  используют человеческий фактор для закрепления в инфраструктуре, и это указывает на то, что попытки использования вредоносов оказались не так эффективны, как планировали хакеры, ведь за минувший год компании научились противостоять таким атакам, — уверены эксперты.
Атакующие стали проводить более тщательную киберразведку, прощупывая наличие уязвимостей периметра и публичных сервисов. Проблемой остается слабая парольная политика компаний и отсутствие двойной авторизации. Сотрудники часто используют одинаковые пароли в публичных и корпоративных сервисах. А это может привести к серьезным последствиям для компании.
Начиная с 2022 года значительно выросло количество атак типа supply chain (атака через подрядчика), которые уже несколько лет входят в топ-5 самых популярных. По данным компании «РТК-Солар», к примеру,  до 35% атак на ИТ-компании шли через подрядчиков. 
Компаниям необходимо заниматься и базовой защитой периметра, и более активно проводить киберразведку. Это позволит нивелировать риски, связанные с утекшими базами данных, скомпрометированными аккаунтами, адресами электронной почты и т. п. На основе этой информации компании смогут пресечь угрозы еще до эксплуатации найденных злоумышленниками уязвимостей, — отметила Дарья Кошкина, руководитель направления аналитики киберугроз компании «Ростелеком-Солар», выступая на очередном заседании Южного медиаклуба #ВСЕТИ.
* В отчет вошли агрегированные данные об атаках на компании, подключенные к сервису мониторинга киберинцидентов Solar JSOC. Аналитика не учитывает информацию о клиентах управляемых сервисов кибербезопасности Solar MSS (включая магистральный Anti-DDoS и WAF), результаты услуг по расследованию киберинцидентов и данные с сенсоров и ханипотов.
** Компании с количеством сотрудников от 1000 человек из разных регионов страны и, как правило, крупнейшие в отрасли по своему региону или по стране в целом.

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