ЦГМС: в Волгоградской области похолодает до +8 °С

В Волгоградской области на новой неделе ожидается потепление до +35 °С. Однако, как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, в ночные часы возможно понижение температуры до +8 °С.

— Завтра, 29 мая, в регионе днем в отдельных районах пройдут небольшие дожди, ветер северного направления 6-11 м/с. В ночные часы температура составит +13...+18 °С, при прояснении до +8 °С, днем воздух прогреется до +22...+27 °С, а местами и до 32 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС.

Во вторник, 30 мая, в отдельных районах области прогнозируются небольшие дожди. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Ночью за окном +15...+20 °С, при прояснении температура упадет до +10 °С, днем +23...+28 °С, в отдельных северо-западных районах +18...+23 °С, в восточных областях до +30...+35 °С.

— В Волгограде в понедельник, 29 мая, установится облачная погода с прояснениями. Сильных осадков не предвидится. В дневные часы порывы северо-восточного ветра составят 6-11 м/с. В ночной период столбики термометров покажут +15...+17 °С, в послеобеденные часы до +26...+28 °С, — уточнили волгоградские синоптики.

Во вторник, 30 мая, существенных осадков не ожидается. Ветер северо-восточный со скоростью 6-11 м/с. Ночью в городе на Волге +17...+19 °С, днем +29...+31 °С.

По данным сервиса Gismeteo, с 29 мая по 4 июня в Волгограде будет сухо и облачно. Средние ночные температуры будут колебаться в пределах от +15 до +17 градусов. Самым теплым днем новой рабочей недели станет вторник — днем воздух прогреется до +29 °С. К воскресенью температура пойдет на спад. 4 июня в областной столице днем всего + 25 °С.

Сегодня в городе-герое синоптики обещают облачную погоду без осадков. Ветер западного направления 7-12 м/с. В дневные часы в областном центре до +26...+28 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»