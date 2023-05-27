Андрей Бочаров поздравил сотрудников УФСБ с 105-летием ведомства





Губернатор Андрей Бочаров принял участие в торжественном собрании, посвященном 105-й годовщине образования УФСБ по Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации региона, перед началом мероприятия он вместе с начальником ведомства Александром Лариным возложил цветы к памятнику Феликсу Дзержинскому. Губернатор Андрей Бочаров принял участие в торжественном собрании, посвященном 105-й годовщине образования УФСБ по Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в администрации региона, перед началом мероприятия он вместе с начальником ведомства Александром Лариным возложил цветы к памятнику Феликсу Дзержинскому.





Выступая перед действующими сотрудниками и ветеранами, Андрей Бочаров поблагодарил их за службу, отметив, что в Управлении ФСБ России по Волгоградской области служат настоящие профессионалы, высококлассные специалисты с опытом выполнения самых сложных задач по обеспечению безопасности нашей страны. Выступая перед действующими сотрудниками и ветеранами, Андрей Бочаров поблагодарил их за службу, отметив, что в Управлении ФСБ России по Волгоградской области служат настоящие профессионалы, высококлассные специалисты с опытом выполнения самых сложных задач по обеспечению безопасности нашей страны.

- Сотрудники Управления выполняют свои служебные обязанности в условиях постоянно возрастающей сложности глобальных вызовов и угроз; вносят значимый вклад в обеспечение социально-экономической и общественно-политической стабильности на территории Волгоградской области и всей нашей страны. Выполняя задачи на территориях со сложной оперативной обстановкой, вы и ваши товарищи проявляете свои лучшие профессиональные качества, ответственное отношение к служебному долгу, зачастую рискуя жизнью и здоровьем, — сказал Андрей Бочаров, поблагодарив действующих сотрудников и ветеранов ведомства за работу на страже интересов России.Поздравил личный состав и руководитель УФСБ по Волгоградской области Александр Ларин. Лучшие сотрудники были отмечены ведомственными наградами, а также наградами Волгоградской области, благодарственными письмами Волгоградской областной Думы и совета ветеранов Волгоградского УФСБ.