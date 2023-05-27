Авиакомпании увеличили количество рейсов из Волгограда в Турцию в 3 раза





В летнем сезоне 2023 года туроператоры совместно с авиакомпаниями-партнерами международного аэропорта Волгограда на турецком направлении увеличили предложение в 4,5 раза. Если в прошлом году объем предложения составлял 6 800 кресел, то в этом летнем сезоне он вырос до 31 700, сообщили V102.RU в аэропорту. В летнем сезоне 2023 года туроператоры совместно с авиакомпаниями-партнерами международного аэропорта Волгограда на турецком направлении увеличили предложение в 4,5 раза. Если в прошлом году объем предложения составлял 6 800 кресел, то в этом летнем сезоне он вырос до 31 700, сообщили V102.RU в аэропорту.

Авиакомпания Победа завершила полетную программу в Стамбул, которая была запланирована до конца мая 2023 года, переориентировала ее на Анталью, куда самолеты перевозчика будут летать все лето. Вылеты из Волгограда запланированы два раза в неделю – по средам и воскресеньям. Осенью авиакомпания планирует возобновить рейсы в Стамбул.4 раза в неделю в Анталью будет летать авиакомпания Red Wings – по вторникам, пятницам, субботам и воскресеньям.Таким образом, количество вылетов в Турцию в этом летнем сезоне выросло в 3 раза. В прошлом году рейсы выполнялись 2 раза в неделю, в 2023 году планируются 6 раз в неделю.