Глава ФНС Даниил Егоров сообщил об открытии ЕНС для всех физических лиц





Раздел единого налогового счета открыт во всех личных кабинетах налогоплательщиков – физических лиц. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», объявил руководитель ФНС России Даниил Егоров на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Как следует из сообщения Егорова, уже 46 млн пользователей могут посмотреть свое сальдо расчетов с бюджетом, детализацию баланса и задолженность по видам налогов. Кроме того, в разделе отображаются совершенные и предстоящие платежи, а также архив операций до 2023 года. Также открыты 800 тысяч кабинетов для физических лиц-индивидуальных предпринимателей и юрлиц.

– Открывали планомерно с востока на запад, регион за регионом. Мы были максимально консервативны в открытии, смотрели, с какими проблемами к нам обращаются налогоплательщики при открытии личных кабинетов, – сказал глава ФНС России, подчеркнув, что в ближайшее время эта работа будет завершена.

– Если говорить о физических лицах, тех, кто наблюдал ошибки, это меньше 0,01 % налогоплательщиков, – добавил Егоров.

Напомним, что реформирование системы расчетов с бюджетом вызвано ее чрезмерной сложностью. Из-за большого количества реквизитов для уплаты ежегодно насчитывалось от 60 до 80 млрд рублей невыясненных платежей.

– Теперь такие ситуации исключены. А в рамках перехода на ЕНС для соблюдения прав налогоплательщиков был оперативно принят ряд мер: не применялись штрафы и взыскания в первые четыре месяца, введен мораторий на приостановку операций по счетам, а постановление Правительства продлило до полугода сроки по взысканию задолженности, чтобы налогоплательщики успели провести сверку с налоговым органом, – сообщают в налоговой.

Глава ФНС дополнительно сообщил о двух законопроектах, которые подготовлены Советом Федерации и Государственной думой, а также Правительством. Так, при распределении единого налогового платежа в первую очередь предлагается переводить средства на погашение начислений по НДФЛ, а потом уже пропорционально по другим налогам.

Кроме того, предусмотрен механизм более раннего зачисления средств в бюджеты, если налогоплательщики уплатили налог раньше.

– Если я сдал раньше уведомление, декларацию по подоходному налогу, то в этом случае начисление не ждет срока 28 число, а начисление производится сразу. У нас таких очень много, кто платит раньше срока: для безопасности, в силу привычки, в силу устройства учетных систем. Сдал я 25-го, значит 26-го мне приходят деньги, если есть деньги на счете, – пояснил Даниил Егоров.