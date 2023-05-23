Гимн, чирлидинг и классический вальс: в школах Волгограда прозвенел последний звонок

В Волгоградской области сегодня, 23 мая, во всех школах прошли торжественные линейки. Последний звонок прозвенел для более чем 33 тысяч старшеклассников. Фотокорреспондент ИА «Высота 102» побывал на мероприятии в школе №55 Волгограда.





На подходах к средней школе в Советском районе Волгограда дежурили усиленные наряды полиции. В свою очередь сотрудники охраны школы вежливо просили показать им содержимое сумок. По словам корреспондента «Высоты 102», на линейке присутствовали около 400 человек, включая родителей выпускников.





Прощание со школой — это всегда противоречивые эмоции. Кто-то хочет уже быстрее окунуться во взрослую жизнь, другие — не против остаться в знакомых стенах подольше.





После исполнения в торжественной обстановке гимна России одиннадцатиклассники закружились в вальсе.





Взволнованные не меньше подростков родители, выступили с напутственными словами. На глазах у многих проступили слезы.





Первоклассники подарили выпускникам оранжевые шарики. В небо выпустили стаю голубей, как символ начала нового пути.





Старшеклассникам зачитали приказ, кто из них будет допущен до экзаменов. Перед собравшимися выступила команда по чирлидингу.





Напомним, что торжественные линейки, посвященные прощанию подростков со школой, проходят в Волгоградском регионе в обычном формате. В регионе на один день ввели запрет на продажу алкоголя в связи с проведением мероприятий. В ЦПКиО сегодня ждут всех школьников города. С 17.00 до 22.00 на главной сцене пройдет дискотека с диджеем и подарками.









































Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»