В Волгограде произошел локальный пожар в подъезде дома №16 по ул. 70-летия Победы в Кировском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение на 112 поступило от жильцов сегодня, 22 мая, в 05.00 ч.

– На первом этаже произошло оплавление лакокрасочного покрытия. Помощь пожарных не понадобилась, – пояснили в ведомстве.

Отметим, что в некоторых telegram-каналах с утра появились сообщения о взрыве, якобы прогремевшем в доме ЖК «Колизей». В региональном главке МЧС также опровергли категорически опровергли данную информацию.

По данным информагентства, небольшое возгорание потушили сами жильцы. По некоторым версиям, в подъезде могли поджечь петарду или какую-то легковоспламеняющуюся жидкость.