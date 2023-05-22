Происшествия

Экстренные службы опровергли сообщения о взрыве в многоэтажке Волгограда

Происшествия 22.05.2023 11:51
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22.05.2023 11:51


В Волгограде произошел локальный пожар в подъезде дома №16 по ул. 70-летия Победы в Кировском районе. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение на 112 поступило от жильцов сегодня, 22 мая, в 05.00 ч. 

– На первом этаже произошло оплавление лакокрасочного покрытия. Помощь пожарных не понадобилась, – пояснили в ведомстве.

Отметим, что в некоторых telegram-каналах с утра появились сообщения о взрыве, якобы прогремевшем в доме ЖК «Колизей». В региональном главке МЧС также опровергли категорически опровергли данную информацию. 

По данным информагентства, небольшое возгорание потушили сами жильцы. По некоторым версиям, в подъезде могли поджечь петарду или какую-то легковоспламеняющуюся жидкость. 


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