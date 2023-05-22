Общество

В Волжском 22 мая организуют поиски пропавшей 22-летней девушки

Общество 22.05.2023 08:08
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22.05.2023 08:08


Сегодня волгоградские волонтеры организуют новую операцию по  поиску пропавшей Алены Горемыкиной. Как сообщили V102.RU в  группе «Юг-Спас», волонтеры планируют собраться в Волжском в 16-00 ч. Всех, кто хочет присоединиться и помочь в поисках, просьба обращаться по телефонам 8 966 789 08 88, 8 904 411 17 35.
Напомним, 22-летняя девушка пропала 11 мая. Алена Горемыкина в день исчезновения была одета в серую куртку, темно-серую футболку с принтом совы, в серые джинсы и белые кроссовки.
Рост пропавшей – 185 сантиметров, у нее голубые глаза и русые волосы.

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