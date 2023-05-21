«Ты должен быть крут»: волгоградец второй раз поборется за титул «Суперниндзя»

Волгоградский спортсмен Норик Варданян готовится к новому кастингу проекта «Суперниндзя». Совершив досадные ошибки в прежних передачах, он решил взять реванш и покорить сложнейшую трассу для настоящих камикадзе.

В 2017 году Норик и его брат Нарек уехали на съемки спортивно-развлекательной программы «Русский ниндзя». После многочасового ожидания волгоградские шиномонтажники наконец вышли на трассу, но быстро оказались в воде – по их словам, сказались усталость и излишний ажиотаж на трибунах.

– Отбор на шоу «Русский ниндзя» был для меня самым сложным, – вспоминает Норик Варданян. – А вот к участию в проекте «Суперниндзя» я, если честно, даже не готовился. За два-три дня узнал, что кастинг будет проходить именно в Волгограде: пошел и отобрался. Перед очередным испытанием, которое на этот раз пройдет в Краснодаре, я немного волнуюсь. Я ведь уже справлялся с этими заданиями, меня показывали в эфире. Поэтому сейчас будет обидно не пройти дальше.

По мнению борца, сложная и остросюжетная полоса препятствий оказалась по плечу участникам, постигшим все тонкости ниндзя-спорта.

– Чтобы пройти эту трассу, ты должен быть крут. Я в этой стихии пока не крут. У меня не получалось пройти все испытания, потому что я не изучал тонкости ниндзя-спорта и держался на своем хорошем спортивном опыте, – отмечает волгоградец. – Сейчас я по-прежнему занимаюсь греко-римской борьбой, но в то же время уделяю внимание таким препятствиям, которые встречались на шоу-проекте. Если я отдам больше сил и времени именно ниндзя-спорту, у меня будут хорошие результаты. Я в этом уверен.

После съемок в популярном телепроекте десятки человек поддерживают спортсмена, сорвавшегося в воду на одном из испытаний коварной трассы.

– Подписчики в социальных сетях очень подбадривают, пишут: «Молодцы, как круто!». Увидев такую поддержку, мы с братом даже решили открыть в Волгограде зал с подобными препятствиями. Мы хотим, чтобы люди смогли потренироваться, а потом поучаствовать в соревнованиях для волгоградских ниндзя, – делится планами мужчина. – К сожалению, пока никак не можем реализовать свою идею. Но, надеюсь, что вскоре мы обязательно вернемся к своим планам.

Норик Варданян – совладелец шиномонтажной мастерской и известный в городе спортсмен. Мастер спорта по греко-римской борьбе, он не ограничивается одним видом спорта и пробует себя в самых разных направлениях. Молодой мужчина занимался гиревым спортом, теннисом, армрестлингом и даже латиноамериканскими танцами. Волгоградец также является дипломированным массажистом.

Автор: Виктория Чумакова

Фото: пресс-служба телеканала СТС