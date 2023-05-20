



Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 20 мая, на выезде обыграли «Астраханочку» со счётом 25:24 в повторной игре мини-турнира за 5-8 места суперлиги. Как сообщает V102.RU, теперь после триумфа в двухматчевом противостоянии волгоградки поборются за пятое место на следующей стадии турнира. Гандболистки «Динамо-Синары» сегодня, 20 мая, на выезде обыграли «Астраханочку» со счётом 25:24 в повторной игре мини-турнира за 5-8 места суперлиги. Как сообщает V102.RU, теперь после триумфа в двухматчевом противостоянии волгоградки поборются за пятое место на следующей стадии турнира.

Иван Тюгаев



Фото "Динамо-Синара" VK.com



Одержав победу в прошлой встрече над астраханским клубом со счетом 30:26, бело-голубым достаточно было в Астрахани не растерять добытое преимущество по разнице забитых и пропущенных голов. Однако гостьи не собирались отсиживаться в обороне и с первых минут играли с позиции силы. Счёт открыла Екатерина Долматова, которая была удалена с площадки по ходу прошлой игры.До заключительной трети тайма соперницы шли вровень друг к другу. «Синара» и вовсе за этот игровой отрезок ни разу не позволила хозяйкам выйти вперёд. Ближе к перерыву преимущество динамовских гандболисток стало постепенно нарастать. В заключительной пятиминутке голы Сёминой и Долматовой помогли подопечным Олега Кулешова закончить первый тайм со счётом 14:11 в свою пользу. Стоит отметить, что неоднократно выручала «Динамо» голкипер Надежда Колесникова.На старте второй половины игры каждая команда по два раза исполняла семиметровые броски. У волгоградок точным попаданием отметились Дудкина и Долматова. Астраханки один раз забили с пенальти, а вторую попытку им реализовать не удалось к радости скамейки запасных «Динамо».Тем не менее, соперницы «Синары» не собирались быстро сдаваться на глазах своей родной публики. В результате чего в течение несколько минут вследствие ошибок в атаке разница в 4 мяча была отыграна. При счёте 16:16 пришлось вмешиваться Кулешову и брать тайм-аут.Из спячки свою команду вывела одна из ключевых исполнительниц в сегодняшнем матче Сёмина, забросившая с дальней дистанции очень важный гол. Лишь за 10 минут до конца поединка астраханки в первый и последний раз сумели выйти вперёд, сделав счёт 20:19. Но Дудкина быстро сравняла. Затем результативное действие Арины Безбабных и хет-трик Долматовой предопределили победу «Динамо» 25:24 и триумф по итогам двухматчевого противостояния.Проявленный характер, сила воли и показанное желание биться друг за друга до последних секунд у игроков «Синары» помогли им праздновать заслуженный успех в поединке с фаворитом. Стоит отметить, что динамовских гандболисток на выезде поддерживали несколько фанатов бело-голубых, отчаянно болеющих за свою команду.Теперь после нескольких дней отдыха «Динамо» предстоит провести два заключительных матча в сезоне. Соперником наших девушек в битве за пятое место станет краснодарская «Кубань».