До заключительной трети тайма соперницы шли вровень друг к другу. «Синара» и вовсе за этот игровой отрезок ни разу не позволила хозяйкам выйти вперёд. Ближе к перерыву преимущество динамовских гандболисток стало постепенно нарастать. В заключительной пятиминутке голы Сёминой и Долматовой помогли подопечным Олега Кулешова закончить первый тайм со счётом 14:11 в свою пользу. Стоит отметить, что неоднократно выручала «Динамо» голкипер Надежда Колесникова.
На старте второй половины игры каждая команда по два раза исполняла семиметровые броски. У волгоградок точным попаданием отметились Дудкина и Долматова. Астраханки один раз забили с пенальти, а вторую попытку им реализовать не удалось к радости скамейки запасных «Динамо».
Тем не менее, соперницы «Синары» не собирались быстро сдаваться на глазах своей родной публики. В результате чего в течение несколько минут вследствие ошибок в атаке разница в 4 мяча была отыграна. При счёте 16:16 пришлось вмешиваться Кулешову и брать тайм-аут.
Из спячки свою команду вывела одна из ключевых исполнительниц в сегодняшнем матче Сёмина, забросившая с дальней дистанции очень важный гол. Лишь за 10 минут до конца поединка астраханки в первый и последний раз сумели выйти вперёд, сделав счёт 20:19. Но Дудкина быстро сравняла. Затем результативное действие Арины Безбабных и хет-трик Долматовой предопределили победу «Динамо» 25:24 и триумф по итогам двухматчевого противостояния.
Проявленный характер, сила воли и показанное желание биться друг за друга до последних секунд у игроков «Синары» помогли им праздновать заслуженный успех в поединке с фаворитом. Стоит отметить, что динамовских гандболисток на выезде поддерживали несколько фанатов бело-голубых, отчаянно болеющих за свою команду.
Теперь после нескольких дней отдыха «Динамо» предстоит провести два заключительных матча в сезоне. Соперником наших девушек в битве за пятое место станет краснодарская «Кубань».