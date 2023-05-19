Названы вакансии в Волгограде с зарплатой от 100 до 178 тысяч рублей

Аналитики Работа.ру обнародовали результаты очередного исследования базы вакансий и составили майский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений в Волгограде. По информации сервиса, при наличии определенных навыков жители города могут зарабатывать от 100 до 178 тысяч рублей.

– Одна из самых высоких заработных плат в регионе доступна на сегодня слесарю-сборщику металлоконструкций, – сообщили ИА «Высота 102» авторы исследования. – Такому специалисту доступна зарплата в размере до 178 000 рублей. В обязанности входит сборка автобуса и кабины, их остекление, установка пластика. Работодатель предоставляет спецодежду, СИЗ, а также проживание при необходимости.

Зарплаты до 150 000 рублей предлагают работникам, в обязанности в которых входит оптимизация производственного процесса подразделения, контроль персонала, ошибок и показателей отдела, а также решение конфликтных ситуаций и контроль приема поставок. Кандидат на должность старший потока должен иметь опыт работы от 2 лет, знать складские процессы, а также быть готовым к командировкам.

Сметчику-замерщику предлагают до 100 000 рублей. Сотруднику предстоит заниматься продажей услуг по ремонту квартир, выезжать на объекты, общаться с заказчиками, составлять сметы и работать с возражениями. Работодателю важно, чтобы кандидат имел опыт работы от 1 года, умел составлять сметы, общаться с клиентом и доводить до сделки.

Зарплату меньше 100 тысяч рублей, но тоже вполне солидную, может получать житель Волгограда, получивший образование инженера. Главному инженеру предлагают ежемесячное вознаграждение в размере 90 тысяч рублей. За эти деньги нужно заниматься организацией эксплуатации, обслуживанием и ремонтом станции, осуществлять техническое руководство деятельностью станции, руководство подготовкой и проведением работ по диагностике технического состояния, обеспечивать своевременное устранение выявленных при проверках нарушений. Кроме образования, соискатель должен обладать опытом от трех лет, а также 5 группу электробезопасности.

Электросварщику в Волгограде обещают платить до 75 000 рублей. Работник возьмет на себя выполнение сварочных работ на полуавтомате и автомате. Для трудоустройства необходимо уметь читать чертежи, быть ответственным и дисциплинированным. Работодатель готов рассмотреть соискателя без опыта с последующим обучением.