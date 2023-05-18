Общество

«Обладает большей заразностью»: волгоградцам рассказали о новом штамме COVID-19 «Арктур»

Общество 18.05.2023 09:29
0
18.05.2023 09:29


Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредило жителей региона о новом штамме коронавируса под названием «Арктур». Как сообщает V102.RU, «Арктур» или XBB.1.16 является подвариантом хорошо всем известного «Омикрона».

— Впервые он был выявлен в Индии, в настоящий момент его появление отмечено во многих странах мира, — рассказали информагентству в надзорном ведомстве. — В России выявлены случаи заболевания новым подвариантом вируса. 

Уточняется, что «Арктур», по предварительной информации, вероятнее всего обладает большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью.  Инфицированный человек переносит заболевание в легкой форме. Также в регуправлении подчеркнули, что о введении каких-либо ограничений на территории России в связи с появлением нового штамма пока речи не идет. 

В качестве профилактики врачи рекомендуют проходить вакцинацию и ревакцинацию, следить за чистотой рук, носить маски в общественных местах, соблюдать соцдистанцию, пользоваться антисептиками и регулярно проветривать помещения. 

Напомним, что ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. Тем не менее, вирусологи призывают не расслабляться, потому что вирус имеет свойство мутировать, поэтому говорить о безоговорочной победе над ним еще рано. В России Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию по недопущению распространения коронавируса. Ведется работа по информированию граждан о способах профилактики COVID-19, а также постоянный мониторинг эпидситуации.

Фото: архив ИА «Высота 102»  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.05.2023 10:33
Общество 18.05.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2023 10:26
Общество 18.05.2023 10:26
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2023 10:07
Общество 18.05.2023 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2023 09:52
Общество 18.05.2023 09:52
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2023 09:48
Общество 18.05.2023 09:48
Комментарии 0

0
Далее
Общество
18.05.2023 09:34
Общество 18.05.2023 09:34
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.05.2023 20:57
Общество 17.05.2023 20:57
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 19:35
Общество 17.05.2023 19:35
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 19:23
Общество 17.05.2023 19:23
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 18:31
Общество 17.05.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 16:59
Общество 17.05.2023 16:59
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 16:18
Общество 17.05.2023 16:18
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 16:03
Общество 17.05.2023 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 14:43
Общество 17.05.2023 14:43
Комментарии

0
Далее
Общество
17.05.2023 14:31
Общество 17.05.2023 14:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:33
В Волгограде отреставрируют порезанный на металл памятникСмотреть фотографии
10:28
Мчались с пациентом: в Волжском ДТП со скорой помощью попало на видеоСмотреть фотографии
10:26
В Волгоградской области выяснили средний размер взяткиСмотреть фотографии
10:07
Глава МЧС России Александр Куренков посетит Волгоград 19 маяСмотреть фотографии
09:52
В Волгограде в 31 домах отключили горячую воду 18 маяСмотреть фотографии
09:48
Больше 3 млн рублей сэкономили жители Волгограда и Волжского на проезде в транспортеСмотреть фотографии
09:37
На остановке в Волгограде оплавился колбасный киоскСмотреть фотографии
09:34
«Красный Октябрь» открыл ежегодный турнир по футболуСмотреть фотографии
09:29
«Обладает большей заразностью»: волгоградцам рассказали о новом штамме COVID-19 «Арктур»Смотреть фотографии
08:57
В Волгограде старое дерево рухнуло на лавочку с людьми: двое пострадалиСмотреть фотографии
08:20
В селе под Волгоградом в сгоревшем доме погиб 65-летний мужчинаСмотреть фотографии
07:46
Собирают в кучи и грузят в самосвал: под Волгоградом убирают прибитый к берегу мусорСмотреть фотографииCмотреть видео
20:57
Экс-разведчик США Скотт Риттер прокомментировал провал атаки Украины на КремльСмотреть фотографииCмотреть видео
20:07
Росприроднадзор раскрыл причину образования нефтяного болота в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:35
С начала 2023 года корью заразились 12 жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:23
«Кто разрешил им ненавидеть город?»: жители Волгограда и УК готовят вилы против «Ситиматика»Смотреть фотографии
19:20
Суд арестовал четверых участников массовой драки на западе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:31
Экс-председателя Волгоградского облсуда Подкопаева рекомендовали на пост главы ВС ДНРСмотреть фотографии
17:42
Волгоградец получил 3,5 миллиона рублей на развитие несуществующего бизнесаСмотреть фотографии
16:59
Депутаты Волгоградской облдумы установят новый день трезвостиСмотреть фотографии
16:51
Под Волгоградом вдовцу за маткапитал продали землю в 45 раз дороже ее стоимостиСмотреть фотографии
16:29
В Волгоградской области госпитализировали женщину после нападения свиньиСмотреть фотографии
16:18
В Волгоградской области похоронили бойца «Вагнера» Дениса ГущинаСмотреть фотографии
16:03
«Пока мы помним — мы непобедимы»: в Волгограде открыли бюст Василию ЛановомуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:22
Двухлетняя девочка отравилась крысиным ядом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:43
«Не хочешь на такси – пешком шуруй»: дитя Сталинграда пожаловалась на транспортную недоступность автовокзала в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:31
На родине Маресьева репетируют парад в честь 107-летия со дня его рожденияСмотреть фотографии
14:07
«Кто-то его укусил»: в хуторе Волгоградской области объявили карантин из-за бешеного бычкаСмотреть фотографии
13:33
Волгоградца с полными штанами наркотиков задержали оперативники ГУ МВДСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области сын задушил отца в День ПобедыСмотреть фотографии
 