Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области предупредило жителей региона о новом штамме коронавируса под названием «Арктур». Как сообщает V102.RU, «Арктур» или XBB.1.16 является подвариантом хорошо всем известного «Омикрона».

— Впервые он был выявлен в Индии, в настоящий момент его появление отмечено во многих странах мира, — рассказали информагентству в надзорном ведомстве. — В России выявлены случаи заболевания новым подвариантом вируса.

Уточняется, что «Арктур», по предварительной информации, вероятнее всего обладает большей заразностью, но не отличается высокой патогенностью. Инфицированный человек переносит заболевание в легкой форме. Также в регуправлении подчеркнули, что о введении каких-либо ограничений на территории России в связи с появлением нового штамма пока речи не идет.

В качестве профилактики врачи рекомендуют проходить вакцинацию и ревакцинацию, следить за чистотой рук, носить маски в общественных местах, соблюдать соцдистанцию, пользоваться антисептиками и регулярно проветривать помещения.

Напомним, что ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19. Тем не менее, вирусологи призывают не расслабляться, потому что вирус имеет свойство мутировать, поэтому говорить о безоговорочной победе над ним еще рано. В России Роспотребнадзор заявил, что контролирует ситуацию по недопущению распространения коронавируса. Ведется работа по информированию граждан о способах профилактики COVID-19, а также постоянный мониторинг эпидситуации.

Фото: архив ИА «Высота 102»