Официально всё. ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19





Сегодня, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на гендиректора этой организации Тедроса Гебрейесуса.

- С большой надеждой я объявляю, что COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, — заявил глава ВОЗ. Его выступление транслировалось в Интернете. Также он отметил, что это не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу.

- Этот вирус останется. Он по-прежнему убивает и все еще мутирует, - пояснил Гебрейесус на брифинге.

Пандемия коронавируса продлилась 1150 дней или 3 года 1 месяц и 24 дня. Объявили ее, напомним, 11 марта 2020 года.

В Волгоградской области за время пандемии было выявлено 273,5 тысячи случаев заболевания. Скончались от коронавируса 6917 человек.