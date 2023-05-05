Официально всё. ВОЗ отменила статус пандемии для COVID-19

Федеральные новости 05.05.2023 21:01
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05.05.2023 21:01
Сегодня, 5 мая, Всемирная организация здравоохранения отменила статус пандемии для COVID-19. Об этом сообщают федеральные СМИ со ссылкой на гендиректора этой организации Тедроса Гебрейесуса.
- С большой надеждой я объявляю, что COVID-19 больше не имеет статуса чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, — заявил глава ВОЗ. Его выступление транслировалось в Интернете. Также он отметил, что это не означает, что коронавирус перестал представлять угрозу.
- Этот вирус останется. Он по-прежнему убивает и все еще мутирует, - пояснил Гебрейесус на брифинге.
Пандемия коронавируса продлилась 1150 дней или 3 года 1 месяц и 24 дня. Объявили ее, напомним, 11 марта 2020 года.
В Волгоградской области за время пандемии было выявлено 273,5 тысячи случаев заболевания. Скончались от коронавируса 6917 человек.
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