Росгвардия обследует объекты ТЭК в Волгограде









Объекты топливно-энергетического комплекса в Волгограде проверяют сотрудники государственного контроля Росгвардии. Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по Волгоградской области, с начала текущего года проверено пять объектов ТЭК, по результатам которых выявлено более 30 нарушений, в том числе предъявляемым к системе физической защиты, а также к инженерно-техническим средствам охраны.

По итогам проверок руководителям объектов ТЭК выдаются предписания за нарушения законодательства в области обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, при этом хозяйствующие субъекты привлекаются к административной ответственности.

В ведомстве пояснили, что обследования проводятся с целью выявления уязвимых мест, потенциально опасных участков, критических элементов, а также оценки эффективности существующей системы физической защиты и анализа уязвимости объектов в целом. По результатам таких проверок даются рекомендации по совершенствованию системы физической защиты объектов.

Фото: Управления Росгвардии по Волгоградской области