В Волгограде участникам спецоперации из ОМОН и СОБР вручили госнаграды









В Волгограде медали «За отвагу» вручили шестерым бойцам ОМОН «Сталинград» и СОБР «Вектор», принимавшим участие в специальной военной операции. Как сообщили в управлении Росгвардии по Волгоградской области, участие в торжественной церемонии приняли заместитель командующего Южным округом войск национальной гвардии генерал-майор Виталий Садовников и начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции Юрий Тупиков.













Юрий Тупиков поблагодарил спецназовцев за храбрость, решительность и высокий профессионализм. По его словам, личный состав Росгвардии достойно выполняет поставленные перед ним задачи.









Фото Управления Росгвардии по Волгоградской области



