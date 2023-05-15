В Волгоградской области за 4 месяца собрали 43,7 млрд рублей налогов

Общество 15.05.2023 13:03
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15.05.2023 13:03
С января по апрель текущего года в консолидированный бюджет Волгоградской области поступило 43,7 млрд рублей налоговых платежей, передает V102.RU. Как сообщили в УФНС России по региону, по итогам отчетного периода темп роста составил 117,7 %.
Основными источниками доходной части регионального бюджета за 4 месяца текущего года стали:
- налог на прибыль с объемом поступлений 16,4 млрд рублей и темпом роста 114,7 %;
- налог на доходы физических лиц, поступления по которому составили 10,4 млрд рублей, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года;
- налог на имущество организаций с объемом поступлений в 5,2 млрд рублей и темпом роста в 2,4 раза;
- доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в размере 4,5 млрд рублей с темпом роста 124 %;
- упрощенная система налогообложения, поступления по которой составили 3,8 млрд рублей с темпом роста 120,7 %;
- единый сельскохозяйственный налог в размере 0,6 млрд рублей и темпом роста 104,8 процента.
- Консолидированный бюджет Волгоградской области в части администрируемых налоговыми органами доходов по итогам 4 месяцев 2023 года исполнен на 36 % к принятым годовым бюджетным назначениям, что на 3,6 % выше аналогичного периода прошлого года, - сообщили в ведомстве.
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