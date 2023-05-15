Происшествия 15.05.2023 19:24
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15.05.2023 19:24
В Волжском инспекторы облкомприроды застукали с поличным водителя самосвала, который привез мусор на нелегальный полигон. Как рассказали V102.RU в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, стихийный полигон образовался на улице Александрова, 68. Сюда сваливали строительный мусор и другие отходы.
Сотрудники ведомства устроили засаду и зафиксировали факт сброса на нелегальном полигоне очередной партии мусора.
Удивительно, но водитель самосвала, даже увидев, как его снимают, спокойно доделал свою черную работу – поднял кузов и свалил строительный хлам.
В облкомприроды пояснили, что материалы по данному факту уже переданы в УМВД России по Волжскому для возбуждения дела об административном правонарушении в отношении собственника транспортного средства. Напомним, штраф за данное правонарушение для физического лица - собственника транспортного средства составит 40 тыс. руб., для юридического лица - от 100 тысяч рублей.
Видео комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области
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