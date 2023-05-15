



В Волгоградской области по иску прокуратуры пенсионерке присвоен статус «Житель осажденного Сталинграда». Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, ранее 85-летней жительнице села Александровка Иловлинского района органы соцзащиты отказали в выдаче знака и удостоверения «Жителя осажденного Сталинграда».

– Поводом для отказа послужило отсутствие у заявителя достаточных доказательств о ее проживании в период с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года на территории Сталинграда. Однако прокуратура Иловлинского района истребовала архивные документы, провела работу по поиску свидетелей и обратилась с иском в суд, - пояснила представитель надзорного органа.

Факт нахождения женщины в осажденном Сталинграде был подтвержден в суде, который удовлетворил заявление прокурора.

Исполнение решения суда и последующее назначение мер поддержки заявителю находится на контроле прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области, пояснили в надзорном органе.

Напомним, статус «Жителя осажденного Сталинграда» наделяет правом его обладателей на получение ряда мер социальной поддержки и льгот.



