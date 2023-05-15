Общество

«Отказывают почки»: Роспотребнадзор предупредил волгоградцев о последствиях мышиной лихорадки

Общество 15.05.2023 08:01
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15.05.2023 08:01


В региональном Роспотребнадзоре напомнили волгоградцам об опасносnи геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) – природно-очаговой инфекции, вызываемой хантавирусами. Хотя в Волгоградской области ежегодно регистрируются единичные случаи заболевания этой инфекцией, которую еще называют мышиной лихорадкой, но последствия ее бывают довольно тяжелыми, сообщает V102.RU со ссылкой на ведомство. 
Что известно об этой болезни? Заболеваемость ГЛПС характеризуется цикличностью, причинами служат изменения климатических условий, которые влияют на активность переносчиков инфекции - грызунов.
Механизм передачи инфекции - аэрогенный, основные пути передачи - воздушно-капельный и воздушно-пылевой. 
Клинические проявления ГЛПС обусловлены поражением почек. Возможен контактный путь передачи инфекции с инфицированными экскрементами грызунов через поврежденную кожу, а также со слюной при укусе зверьком человека.
Инкубационный период при ГЛПС составляет от 4 до 49 дней (чаще 2-3 недели).
К слову, возбудители инфекций выделяются вместе с экскрементами, которыми грызуны загрязняют пищевые и кормовые продукты, воду.
Чтобы избежать заражения этой инфекцией, нельзя допустить присутствие грызунов в доме, а уборку дачных домиков, где могут остаться следы пребывания мышей, надо проводить в маске и перчатках. · 

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