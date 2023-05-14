«Это абсолютное зло»: уролог рассказал о страшных последствиях половых инфекций

О половых инфекциях многие пациенты до сих пор говорят полушепотом. Из-за сомнений, страхов и стеснения волгоградцы нередко откладывают поход к врачу и в упор не замечают тревожных симптомов. Чем грозит такое промедление, корреспонденты V102.RU спросили у главного внештатного уролога облздрава Дмитрия Перлина.

Часто ли к вам обращаются пациенты с инфекциями, передаваемыми половым путем?





С половой инфекцией пациенты приходят и к урологам, и к дерматовенерологам. Из-за этого в общей статистике могут возникнуть разногласия.

— Все инфекции, а их достаточно много, можно разделить на две группы. Облигатные патогены (к ним, например, относятся гонорея или сифилис) вызывают заболевание или, по крайней мере, сопровождаются какими-то изменениями. В условно-патогенную входят гораздо больше групп инфекций. Здесь нет большой ясности, что именно считать инфекцией. В 80-е годы появилось нашумевшее клиническое исследование наших французских коллег, которые тотально исследовали условно-патогенную флору населения. Несколько сотен тысяч человек обследовали на хламидии и другие инфекции. Так вот ученые пришли к выводу, что ими поражено около 70% жителей. Но, если эта флора встречается у абсолютного большинства, значит ее нельзя считать патогенной, — отмечает главный врач Волгоградского областного урофнерологического центра. — В то же время есть доказанные факты, что у одного человека из ста она вызывает клинические проявления и поражает не только мочеполовую систему, но и другие, в частности, суставы.

Любую ли инфекцию нужно срочно лечить?





Возможно, вы удивитесь, но нет. Некоторые группы условно-патогенных инфекций требуют не срочного лечения, а наблюдения. Однако все точки над i в этом вопросе может расставить лишь специалист.

— Облигатно-патогенную флору нужно лечить в обязательном порядке. Даже при малосимптомном течении такие заболевания, как гонорея, всегда вызывают последствия, — уточняет Дмитрий Перлин. — А вот к диагностике и лечению условно-патогенной флоры, переносимой половым путем, нужно относиться очень внимательно и осторожно. С одной стороны, она может воздействовать на организм. С другой стороны, частота этого воздействия гораздо меньше частоты выявления самой флоры.

При появлении малейших симптомов врач советует волгоградцам не полагаться на волю случая и пройти тщательное обследование. Если же пациент не замечает никаких проявлений болезни, ему необязательно каждый месяц сдавать мазки и посевы.

— При воспалительном заболевании, — я говорю в первую очередь о мужчинах — нужно вовремя обратиться к врачу, — убежден уролог. — Важно понимать, что, помимо половых инфекций, воспалительные заболевания уретры вызываются и другими, нисколько не лучшими, болезнями. Например, хронические уретриты или циститы, в том числе и у женщин, может спровоцировать туберкулез. Это тоже влечет за собой серьезные последствия и иногда заканчивается удалением органа — почка погибает, сморщивается мочевой пузырь. Повторю, что любая инфекция мочевых путей — это повод для обращения к врачу.

А если половую инфекцию лечить неправильно?





Запущенные половые инфекции (из тех, что требуют обязательного лечения – Прим.) грозят пациентам неприятными осложнениями. Так, не излеченная гонорея нередко приводит к стриктурам уретры и может отправить пациента на операционный стол.

— Инфекциями, передаваемыми половым путем, занимаются специалисты разного профиля и разные учреждения — начиная от клиники кожных болезней и заканчивая поликлиниками в небольших поселках, — рассуждает Дмитрий Перлин. — Критерии диагностики и лечения в них широко варьируют. От этого мы порой встречаемся с неправильной тактикой лечения. В результате осложнения требуют серьезных операций, а иногда приводят к пожизненным последствиям.

Волгоградцам, которым уже не избежать операции, советуют тщательно выбирать клинику и врача.

— Инфекцию можно лечить в медучреждении любого уровня — сейчас есть консультации, телемедицина. А вот сложные реконструктивные операции на уретре требуют высокого профессионализма врача и хорошего уровня клиники. Желательно, чтобы такая операция была последней, потому что в случае неудачи у каждой следующей будет все меньше и меньше шансов на успех, — комментирует специалист. — Проблему нужно решать сразу и навсегда.

Инфекции, передаваемые половым путем, могут привести к бесплодию?





После перенесенной гонореи и мужчины, и женщины действительно могут столкнуться с диагнозом бесплодие.

— После перенесенной гонореи у женщин могут диагностировать нарушение проходимости труб, у мужчин — воспаление и склероз семявыносящих протоков, придатков яичек, что может также привести к нарушению проходимости и бесплодию, — подтверждает профессор Дмитрий Перлин. — Это уже не мистика, а вполне реальная клиническая ситуация. Такие же последствия способна вызывать и условно-патогенная флора, однако доказанных случаев этого гораздо меньше.

Страшные картины нередко рисуют волгоградкам с подтвержденным цитамегаловирусом. В прежние годы при его выявлении женщинам даже советовали прервать беременность. Сейчас же взгляды врачей изменились.

— Цитамегаловирус может вызывать какие-то аномалии развития плода, уродства. Но, к счастью, таких случаев очень немного, — отмечает главный врач Волгоградского урофнерологического центра. — Как к урологу, ко мне в былые годы приходили плачущие женщины, которые говорили: «Я много лет пыталась забеременеть, а сейчас у меня выявили цитамегаловирусную инфекцию. Предлагают прервать беременность, потому что велики риски развития аномалий». Мне удалось спасти несколько женщин от такого воздействия. Да, риски, безусловно, есть. Но, если вероятность подобного исхода 1:1000, то прерывать беременность не стоит. Цитамегаловирусом, герпес-вирусами, которые могут переноситься в том числе половым путем, поражено больше половины населения. И в большинстве случаев у пациентов выявляют не ДНК, а антитела к нему.

Какие еще последствия несут за собой половые инфекции?





И бесплодие, и склероз протоков волгоградцы могут или вовсе не обнаружить, или не связать их с половыми инфекциями. Однако некоторые болезни никогда не останутся в тени.

— Бесплодие еще нужно доказать. Допустим, после нескольких воспалений специфической флоры у мужчины возникает склероз протоков. Но при этом у него уже есть четверо детей, — отмечает профессор. — Не заметить бесплодие или склероз протоков можно и в силу возраста. Однако нарушения мочеиспускания однозначно не останутся без внимания. Доказано, что неправильно леченая ли нелеченая гонорея вызывает стриктуру уретры, и эта проблема проявляется в любом возрасте. В некоторых случаях пациентам требуются серьезные операции с реконструкцией. Это, конечно, абсолютное зло. Поэтому помимо профилактики очень важна ранняя диагностика.

Подготовила Виктория Чумакова

Фото: архив ИА «Высота 102»