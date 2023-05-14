Общество

«Дорогу Бастрыкина» в Волгоградской области закрыли лоскутами из щебня

Общество 14.05.2023 11:26
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14.05.2023 11:26





Жители хутора Караичевский Нехаевского района Волгоградской области просили асфальтированную дорогу до населенного пункта, а получили «лоскутное одеяло». Как рассказали V102.RU хуторяне, дорожники сделали несколько латок из щебня на четырехкилометровой грунтовке, которая ведет к этому населенному пункту с трассы, и произвели грейдирование. Такие же работы были проведены и на грунтовой дороге, ведущей от Караичевского до Успенки.
- Это все до первой распутицы, все снова расползется и разобьется колеями, - грустно констатируют жители.
По словам хуторян, в администрации района им заявили, что на «реанимацию» грунтовой дороги из бюджета был потрачен миллион рублей. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области V102.RU пояснили, что «подъездные пути к хутору Караичевский с переходным типом покрытия укрепляют щебнем».
- Работы выполняются в рамка мероприятий по содержанию подъезда от автомобильной дороги «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевская-Краснополье-Манино (Воронежская область) к хутору Успенка, - пояснили в облкомтрансе.
Напомним, в марте этого года председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о бездействии должностных лиц при обеспечении транспортной доступности к хутору Караичевский Нехаевского района Волгоградской области. Следователи начали проверку по факту халатности сотрудников администрации Нехаевского района.
Поручение руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело глава СКР Бастрыкин озвучил в связи с новыми жалобами  жителей на состояние дорожного полотна и невозможность прибытия оперативных служб, в том числе и для оказания медпомощи. Ход и результаты следствия будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, заявляли в ведомстве.
Видео жителей хутора Караичевский

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