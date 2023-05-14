По словам хуторян, в администрации района им заявили, что на «реанимацию» грунтовой дороги из бюджета был потрачен миллион рублей. В комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области V102.RU пояснили, что «подъездные пути к хутору Караичевский с переходным типом покрытия укрепляют щебнем».
- Работы выполняются в рамка мероприятий по содержанию подъезда от автомобильной дороги «Новониколаевский-Урюпинск-Нехаевская-Краснополье-Манино (Воронежская область) к хутору Успенка, - пояснили в облкомтрансе.
Напомним, в марте этого года председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о бездействии должностных лиц при обеспечении транспортной доступности к хутору Караичевский Нехаевского района Волгоградской области. Следователи начали проверку по факту халатности сотрудников администрации Нехаевского района.
Поручение руководителю СУ по Волгоградской области Василию Семенову возбудить уголовное дело глава СКР Бастрыкин озвучил в связи с новыми жалобами жителей на состояние дорожного полотна и невозможность прибытия оперативных служб, в том числе и для оказания медпомощи. Ход и результаты следствия будут поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, заявляли в ведомстве.
Видео жителей хутора Караичевский