Погибшим в СВО открыли мемориальные доски в Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области увековечили память погибших в спецоперации бойцов. Как сообщает V102.RU, две мемориальные доски открыли в селе Верхняя Добринка.
В администрации Камышинского района информагентству сообщили, что гранитные доски посвящены двоим десантникам — 32-летнему сержанту Андрею Чашкину и 39-летнему младшему сержанту Андрею Гриеву.
Как ранее сообщал журналистам «Высоты 102» брат погибшего Андрея Чашкина, в зоне СВО наш земляк был командиром БТР. На фронт отправился в конце февраля. В администрации Камышинского района пояснили, что Андрей Гриев погиб 21 мая 2022 года.
Фото: администрация Камышинского района