Общество

Под Волгоградом простились с 33-летним контрактником Андреем Чашкиным

Общество 11.09.2022 18:57
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11.09.2022 18:57


В Камышинском районе Волгоградской области проводили в последний путь погибшего на Украине 33-летнего контрактника Андрея Чашкина. Как стало известно ИА «Высота 102», военнослужащего похоронили в селе Верхняя Добринка. 

— Андрей родился в хуторе Нагорном. Окончил школу, затем отучился на автомеханика. Срочную службу проходил в Санкт-Петербурге. Первый контракт подписал в 2011 году в Чечне. Затем перевелся в 56-й гвардейский десантно-штурмовой полк поближе к дому. Оттуда попал в 20-ю гвардейскую мотострелковую дивизию. Отправился на Украину в конце января. Погиб в ночь с 4 на 5 сентября при выполнении боевой задачи, — рассказал информагентству брат погибшего Олег.

С его слов, Андрей Чашкин в зоне проведения специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР являлся командиром БТР. Похороны прошли сегодня в селе Верхняя Добринка Камышинского района.

Фото и коллаж: архив Олега Чашкина / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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