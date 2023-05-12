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Волгоградцы стали чаще смотреть китайские фильмы и сериалы

Телеком 12.05.2023 11:03
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12.05.2023 11:03


Аналитики онлайн-кинотеатра KION экосистемы МТС проанализировали, как изменились предпочтения в киносмотрении у жителей Волгоградской области за год с апреля 2022 по апрель 2023 года. Самый большой рост интереса зарубежного контента у жителей региона показали китайские фильмы и сериалы.
В сравнении с прошлым годом интерес к китайским фильмам и сериалам вырос на 19%. Такая тенденция связана с общим интересом к национальным кинокартинам. 
В пятерку самых популярных китайских фильмов и сериалов по просмотрам в Волгоградской области занимает мелодрама «Киберкраш: влюбится в твою улыбку», рассказывающая трогательную историю любви двух геймеров, китайский фантастический мультфильм о силе духа и выживании «Боевой континент», Биографическая драма «Ип Ман» о признанном мастере кунг-фу, приключенческий мультфильм «Рок Дог» о псе Боуди, который не унывает, несмотря ни на что, а также мелодрама «Яркая луна династии Тан», которая переностт зрителя в интриги китайского двора 627-649 годов.
Среди зарубежного контента популярностью также пользуются турецкий, индийский, латиноамериканский и корейский контент. Новый тренд зрительского спроса связан с расширением списка предлагаемых новинок зарубежных рынков: по данным экспертов отрасли, после ухода голливудского контента россияне стали активнее интересоваться предложениями других киноиндустрий.
– Волгоградцы тонко улавливают тренды, в том числе в кинематографе, выбирая для просмотра популярный зарубежный контент. В лидерах фильмы китайского, турецкого, индийского, корейского и латиноамериканского производства. При этом, у волгоградцев по-прежнему остаются в топе по просмотрам и востребованности контент собственного производства KION, – комментирует директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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