Общество

Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова пригласили в суд

Общество 12.05.2023 10:22
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12.05.2023 10:22



Депутата Волгоградской областной думы Александра Осипова пригласили в мировой суд. Как сообщает V102.RU, в отношении парламентария возбуждено административное дело по факту его конфликта с соседкой. Распространенную накануне в telegram-каналах и в некоторых СМИ информацию о задержании политика опровергают в правоохранительных органах. 

Так, накануне, 11 мая, авторы ряда каналов в Telegram распространили информацию о том, что Александр Осипов якобы был задержан на посту ДПС на съезде с моста через Волгу и доставлен в РОВД города Краснослободска. В ГУ МВД России по Волгоградской области опровергают информацию о задержании. 

– Гражданину была вручена повестка о явке в мировой суд в связи с рассмотрением дела об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе главка полиции. 

Сам Александр Осипов прокомментировать информацию, распространяемую в telegram-каналах, оперативно 12 мая не смог, пояснив, что с утра находится в Среднеахтубинском районном суде. Тем не менее, депутат Волгоградской областной думы обещал объяснить ситуацию позже. 

Между тем, как стало известно информагентству, административное дело возбуждено по факту конфликта Александра Осипова с одной из соседок. По сведениям собственного источника V102.RU, минувшей осенью между депутатом и жительницей Среднеахтубинского района произошла ссора из-за собаки, в ходе которой Осипов, по неподтвержденным данным, применил силу. 

– Насколько известно участвовавшая в конфликте женщина сняла побои и написала заявление, было возбуждено дело об административном правонарушении. В последующем Александр Осипов уклонялся от получения повестки в суд. Вот его и остановили на посту, чтобы вручить наконец документы, – уточнил собеседник информагентства, знакомый с ситуацией. 

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