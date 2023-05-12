Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова пригласили в суд

Общество 12.05.2023 10:22
0
12.05.2023 10:22
Депутата Волгоградской областной думы Александра Осипова пригласили в мировой суд. Как сообщает V102.RU, в отношении парламентария возбуждено административное дело по факту его конфликта с соседкой. Распространенную накануне в telegram-каналах и в некоторых СМИ информацию о задержании политика опровергают в правоохранительных органах.
Так, накануне, 11 мая, авторы ряда каналов в Telegram распространили информацию о том, что Александр Осипов якобы был задержан на посту ДПС на съезде с моста через Волгу и доставлен в РОВД города Краснослободска. В ГУ МВД России по Волгоградской области опровергают информацию о задержании.
– Гражданину была вручена повестка о явке в мировой суд в связи с рассмотрением дела об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе главка полиции.
Сам Александр Осипов прокомментировать информацию, распространяемую в telegram-каналах, оперативно 12 мая не смог, пояснив, что с утра находится в Среднеахтубинском районном суде. Тем не менее, депутат Волгоградской областной думы обещал объяснить ситуацию позже.
Между тем, как стало известно информагентству, административное дело возбуждено по факту конфликта Александра Осипова с одной из соседок. По сведениям собственного источника V102.RU, минувшей осенью между депутатом и жительницей Среднеахтубинского района произошла ссора из-за собаки, в ходе которой Осипов, по неподтвержденным данным, применил силу.
– Насколько известно участвовавшая в конфликте женщина сняла побои и написала заявление, было возбуждено дело об административном правонарушении. В последующем Александр Осипов уклонялся от получения повестки в суд. Вот его и остановили на посту, чтобы вручить наконец документы, – уточнил собеседник информагентства, знакомый с ситуацией.
Реверсивное движение на Волжской ГЭС отменили днем из-за пробок12.05.2023 13:49
Общество 12.05.2023 13:49
Погибшим в СВО открыли мемориальные доски в Волгоградской области12.05.2023 12:46
Общество 12.05.2023 12:46
Волгоградская область и Санкт-Петербург договорились о сотрудничестве до 2025 года12.05.2023 12:31
Общество 12.05.2023 12:31
Под Волгоградом птицефабрику наказали за трупы птиц и живых грызунов12.05.2023 12:12
Общество 12.05.2023 12:12
Добро, которым легко поделиться12.05.2023 11:15
Общество 12.05.2023 11:15
На главной высоте России открыли памятный знак ленинградцам, защищавшим Сталинград12.05.2023 10:43
Общество 12.05.2023 10:43
«Мы зашли в тупик»: в Волгоградской области с 29 апреля ищут пропавшего боксера12.05.2023 10:41
Общество 12.05.2023 10:41
Губернатор Беглов возложил цветы на Мамаевом кургане12.05.2023 09:28
Общество 12.05.2023 09:28
«Вчера опаздывали домой, сегодня на работу»: волжане утром 12 мая снова застряли в пробке на ГЭС12.05.2023 09:20
Общество 12.05.2023 09:20
Вода поднялась у четырех станиц и хуторов Волгоградской области11.05.2023 22:01
Общество 11.05.2023 22:01
Губернатор Санкт-Петербурга прибыл с двухдневным визитом в Волгоград11.05.2023 20:47
Общество 11.05.2023 20:47
Задолжавший миллионы «Ситиматик-Волгоград» из-за тысячи рублей грозит засудить кредитора до потери репутации11.05.2023 20:33
Общество 11.05.2023 20:33
Волгоградцы 11 мая сняли на видео бесконечную пробку на Волжской ГЭС11.05.2023 19:04
Общество 11.05.2023 19:04
Новые фонтаны на набережной Волгограда дали течь: видео11.05.2023 18:02
Общество 11.05.2023 18:02
В Волгограде 10 участникам СВО вручили государственные награды11.05.2023 17:25
Общество 11.05.2023 17:25