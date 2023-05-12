Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова пригласили в суд









Депутата Волгоградской областной думы Александра Осипова пригласили в мировой суд. Как сообщает V102.RU, в отношении парламентария возбуждено административное дело по факту его конфликта с соседкой. Распространенную накануне в telegram-каналах и в некоторых СМИ информацию о задержании политика опровергают в правоохранительных органах.





Так, накануне, 11 мая, авторы ряда каналов в Telegram распространили информацию о том, что Александр Осипов якобы был задержан на посту ДПС на съезде с моста через Волгу и доставлен в РОВД города Краснослободска. В ГУ МВД России по Волгоградской области опровергают информацию о задержании.





– Гражданину была вручена повестка о явке в мировой суд в связи с рассмотрением дела об административном правонарушении, – сообщили в пресс-службе главка полиции.





Сам Александр Осипов прокомментировать информацию, распространяемую в telegram-каналах, оперативно 12 мая не смог, пояснив, что с утра находится в Среднеахтубинском районном суде. Тем не менее, депутат Волгоградской областной думы обещал объяснить ситуацию позже.





Между тем, как стало известно информагентству, административное дело возбуждено по факту конфликта Александра Осипова с одной из соседок. По сведениям собственного источника V102.RU, минувшей осенью между депутатом и жительницей Среднеахтубинского района произошла ссора из-за собаки, в ходе которой Осипов, по неподтвержденным данным, применил силу.



