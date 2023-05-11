Общество 11.05.2023 13:57
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11.05.2023 13:57
Боец отряда «Бессмертный Сталинград» Алексей Моисеенко с позывным «Ной» погиб на СВО. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал депутата Госдумы от Волгоградской области Андрея Гимбатова.
Алексей Моисеенко родился на Ставрополье, а вырос в Светлоярском районе Волгоградской области.
– В райцентре окончил школу №2, где его, уверен, будут долго помнить. Алексей очень любил спорт, участвовал в соревнованиях по футболу. А еще всегда был не просто отзывчивым, а реально готовым на сильные поступки, чтобы помочь людям в беде. В 10-летнем возрасте спас тонущего подо льдом взрослого мужчину — героический мальчик вытащил его своим шарфом! С таким стержнем ему было суждено стать защитником Родины, – вспоминает Андрей Гимбатов погибшего бойца.
Алексей отслужил срочную службу в воздушно-десантных войсках в Подмосковье, потом занялся предпринимательством. Женился в 23 года, воспитывал троих сыновей.
Воевал в Союзе добровольцев Донбасса «Орел». Когда узнал о создании штурмового отряда «Бессмертный Сталинград», сразу вступил в его ряды.
– Был ранен в бою, но сразу после реабилитации снова решил ехать в зону СВО. Погиб геройски при эвакуации раненных товарищей, –делится Андрей Гимбатов.
Депутат Госдумы выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего воина.
Прощание с Алексеем Моисеенко состоится в 12 мая в 9:40 на старом кладбище Красноармейского района Волгограда. Похоронят бойца в 18-30 того же дня на Новом кладбище города Ипатово Ставропольского края.
Фото телеграм-канала Андрея Гимбатова/Коллаж Алексея Костякова V102.RU
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