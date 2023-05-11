Боец отряда «Бессмертный Сталинград» Алексей Моисеенко с позывным «Ной» погиб на СВО. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на телеграм-канал депутата Госдумы от Волгоградской области Андрея Гимбатова.

Алексей очень любил спорт, участвовал в соревнованиях по футболу. А еще всегда был не просто отзывчивым, а реально готовым на сильные поступки, чтобы помочь людям в беде. В 10-летнем возрасте спас тонущего подо льдом взрослого мужчину — героический мальчик вытащил его своим шарфом! С таким стержнем ему было суждено стать защитником Родины, – вспоминает Андрей Гимбатов погибшего бойца.

– В райцентре окончил школу №2, где его, уверен, будут долго помнить.