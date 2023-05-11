Волгоградская гордума на 800 рублей проиндексировала пособия на погребение

Депутаты Волгоградской гордумы внесли изменения в порядок определения стоимости услуг по погребению, предоставляемых согласно гарантированному перечню. Как сообщает V102.RU со ссылкой на городской представительный орган, так, социальное пособие на погребение и возмещение специализированной службе за счет средств регионального бюджета с 1 февраля составляет 7884 рубля. Размер такого же пособия, которое выплачивается за счет федерального бюджета, вырос до 7793,48 рублей.

Такие денежные средства будут выплачиваться родственникам умерших в Волгограде, пояснили в гордуме. При этом последняя индексация стоимости услуг по погребению последний раз производилась в мае прошлого года. Тогда размер пособий вырос на 8,4%. В прошлом году он составлял около 7 тысяч рублей.

Напомним, компенсационные выплаты на погребение ежегодно индексируются.

Постановлением Правительства РФ с 1 февраля текущего года установлен коэффициент индексации 1,119 для таких пособий. Депутаты Волгоградской гордумы изменили размер пособия по погребению в соответствии с федеральным нормативным актом.

К слову, пособия будет выплачиваться родственникам умерших как за предание останков земле, так и за их кремацию.