Под Волгоградом сняли на видео спасение застрявшей в оросительном канале лосихи

В Городищенском районе Волгоградской области спасли молодую лосиху, которая угодила в оросительный канал и самостоятельно не могла выбраться. По сведениям облкомприроды, в операции по спасению участвовали сотрудники охотнадзора.

Как сообщили в ведомстве V102.RU, попавшее в западню животное было обнаружено близ поселка Песковатка в Городищенском районе. К тому моменту, когда охотинспекторы набрели на место происшествия, лосиха, вероятнее всего, просидела в воде несколько часов. Животное было измотано, но не оставляло попыток выбраться на сушу.

– В целях предотвращения гибели животного, ему была оказана необходимая помощь. После спасения лосиху отпустили в естественную среду обитания, – сообщают в комитете.