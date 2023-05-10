Общество

В двух городах Волгоградской области отключат воду 11 мая

Общество 10.05.2023 19:56
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10.05.2023 19:56


Два города Волгоградской области останутся без воды 11 мая. Как сообщили V102.RU в администрации Михайловки, перебои с ресурсом в  этом городском округе ожидаются из-за отключения электроэнергии на водопроводных очистных сооружениях с 8:30 до 17:00 часов. В этот период  будет снижено давление воды во всем городе, кроме того, она будет отсутствовать  на верхних этажах в домах  по ул. 1-я, 2-я, 3-я Поссадская ул. Обороны, 126, 128, 130, 132, 134, 87, 87б и в поселке Профилакторий.  
Запланировано отключение воды и в Котово из-за ремонтных работ  на аварийном участке водопровода по ул.Мира, 151. В связи с этим завтра с 9 утра до 5 вечера  будет прекращена подача воды потребителям,  проживающим по ул.Мира от д.№187 до д.№147;
- пос. «Буровик»;
- пос. Опытного завода;
- ул. Дзержинского;
- частный сектор от ул. Чапаева до выезда на ст.Лапшинская (ул.Некрицухина, ул.Набережная, ул.Ленина, ул.Котовская, ул.Кирова, ул.Кооперативная, ул.Привокзальная, ул.Колесная, ул.Пролетарская, ул.Калинина, ул.Коммунальная, пер.Восточный, пер. Политотдельский, пер. Сельхозтехники, ул.Волгоградская, пер. Сенной, ул.Садовая, ул.Советская).
Также из-за снижения давления в системе водоснабжения возможны перебои с водой у жителей четырех- и пятиэтажных домов.


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