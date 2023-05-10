В Волгограде соседи выплатят ущерб за потоп в квартире 95-летнего ветерана

Общество 10.05.2023 20:56
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10.05.2023 20:56
В Волгограде по иску прокуратуры в пользу ветерана взыскан ущерб, причиненный в результате потопа в его квартире. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, 95-летний ветеран Великой Отечественной войны обратился в надзорный орган с жалобой на затопление квартиры по вине соседей. Инцидент произошел в январе 2023 года из-за сломавшейся бытовой техники в соседней квартире.
Добровольно возместить ущерб ветерану хозяева жилья отказались. В этой связи прокурор Тракторозаводского района Волгограда обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков в пользу ветерана компенсации имущественного и морального вреда.
Мировой судья судебного участка № 114 Тракторозаводского судебного района Волгограда удовлетворил иск прокурора, взыскав в пользу пенсионера порядка 40 тысяч рублей. Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда после его вступления в законную силу.
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