Общество

В Волгоградской области мероприятия ко Дню Победы посетили более 346 тыс человек

Общество 10.05.2023 09:31
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10.05.2023 09:31



Более 346 тысяч человек в Волгоградской области приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, всего в период с 6 по 9 мая в регионе состоялось 615 различных мероприятий, из них самые массовые прошли в Волгограде.
По данным полиции, военный парад, который прошел на площади Павших борцов, посетили более 25 тысяч человек. На Мамаев курган, где три дня проходила акция «Свет Великой Победы», пришли 20 тысяч человек. Более 120 тысяч человек насчитали на Центральной набережной, где прошли десятки различных мероприятий, в том числе концерт с участием певца Александра Маршала. 
Общественный порядок в эти дни охраняли свыше 4 тысяч сотрудников полиции, а также представители народных дружин, курсанты Волгоградской академии МВД России, казачества, частных охранных предприятий и сотрудники Росгвардии. На дорогах, прилегающих к местам проведения мероприятий, несли службу экипажи ДПС.
- Нарушений общественного порядка в местах проведения мероприятий не допущено, - отметили в главке.

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