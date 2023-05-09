Общество

С массовым шествием не сравнить: акция «Река бессмертного полка» впервые прошла в Волгограде

Общество 09.05.2023 14:48
0
09.05.2023 14:48


В Волгограде впервые сегодня, 9 мая, прошла акция «Река бессмертного полка». Как сообщает ИА «Высота 102» три теплохода с портретами участников Великой Отечественной войны и военачальников прошли вдоль Волгограда. Подхватили эстафету волгоградские автомобилисты. 


Речные суда стартовали от причала и, проплыв посередине Волги, развернулись в районе скульптурной композиции «Чайка на волнах», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Проходя мимо БК-31, теплоходы подали сигнал, при этом находившиеся на палубах волонтеры приветствовали горожан, расположившихся на набережной Волгограда. 


Напомним, что в этом году организаторы «Бессмертного полка» отказались от традиционного массового шествия в городах России. Проведении акции «Река бессмертного полка» стала инициативой волгоградского штаба. Анонсируя событие, волгоградские активисты приглашали горожан с портретами фронтовиков приветствовать речные суда с берега, однако, по информации «Высоты 102» таковых на деле оказалось немного. 

– Массовости в этом году, конечно, не случилось, – делятся мнениями читатели информагентства, к 12.00 пришедшие на берег Волги. – Расположенные на бортах теплоходов портреты было не разглядеть. Кое-что нам удалось рассмотреть только тогда, когда они проходили вплотную к берегу, совершив разворот у «Чайки». Можно сказать, что спасли ситуацию автомобилисты, которые съехались на набережную и приняли эстафету. Но, опять же, с массовым шествием не сравнить. 



В автопробеге приняли участие сотни машин. Как и было заявлено организаторами, колонны автомобилей с Нулевой продольной направились на юг и на север города-героя. 






Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
09.05.2023 17:25
Общество 09.05.2023 17:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2023 16:15
Общество 09.05.2023 16:15
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2023 15:08
Общество 09.05.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2023 13:25
Общество 09.05.2023 13:25
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2023 12:43
Общество 09.05.2023 12:43
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2023 12:13
Общество 09.05.2023 12:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2023 10:24
Общество 09.05.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2023 10:00
Общество 09.05.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2023 09:13
Общество 09.05.2023 09:13
Комментарии

0
Далее
Общество
09.05.2023 07:59
Общество 09.05.2023 07:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2023 23:18
Общество 08.05.2023 23:18
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2023 21:13
Общество 08.05.2023 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2023 19:11
Общество 08.05.2023 19:11
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2023 18:47
Общество 08.05.2023 18:47
Комментарии

0
Далее
Общество
08.05.2023 18:13
Общество 08.05.2023 18:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:25
Не отпускали без фото: прогулка Андрея Бочарова по набережной Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:03
Дома нашел таблетки. В Волгограде трехлетний ребенок отравился хлоромСмотреть фотографии
16:15
Тысячи горожан посетили интерактивные площадки на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
15:08
«Это важно для Сталинграда»: на парад Победы в Волгограде пригласили участников СВОСмотреть фотографии
14:48
С массовым шествием не сравнить: акция «Река бессмертного полка» впервые прошла в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде старт авиагонок перенесли на 14.00 9 маяСмотреть фотографии
12:43
Андрей Бочаров вручил грамоты о присвоении почетного звания Серафимовичу, Котельниково и КлетскойСмотреть фотографии
12:13
В Волгограде стартовала акция «Река бессмертного полка»Смотреть фотографии
10:24
Губернатор Бочаров поздравил жителей Волгограда с ПобедойСмотреть фотографии
10:00
За несколько минут до парада: репортаж из заполненного людьми центра ВолгоградаСмотреть фотографии
09:23
Умер в больнице: в Волгограде водитель «ГАЗель Next» заживо сгорел в кабинеСмотреть фотографии
09:13
Волгоградцы увидят парад Победы в прямом эфиреСмотреть фотографии
09:07
Загорелся счетчик. В Волгоградской области двое мужчин отравились угарным газомСмотреть фотографии
08:32
Расскажи о своем фронтовике: вспоминаем участников ВОВ вместе с ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
07:59
Отмена остановок и фан-барьеры: работа общественного транспорта в Волгограде 9 маяСмотреть фотографии
07:36
«Река бессмертного полка», парад и авиашоу: куда пойти в Волгограде 9 МаяСмотреть фотографии
23:18
Митрополит Феодор пролетел над Волгоградом на Л-29 с иконой Александра НевскогоСмотреть фотографии
21:13
Фейерверки на День Победы в Волгограде запустят на 8 площадках: списокСмотреть фотографии
20:47
Интерактивная карта праздничных мероприятий в Волгограде 9 МаяСмотреть фотографии
19:11
Итоги изучения мнений волгоградцев о переименовании в Сталинград озвучат после 9 маяСмотреть фотографии
18:47
В Волгоградской области 9 мая ограничат продажу алкоголяСмотреть фотографии
18:13
Ветераны войны и контрразведки в Волгограде поделились воспоминаниямиСмотреть фотографии
17:22
Победную эстафету в Волгограде пробежали 1200 спортсменов: как это былоСмотреть фотографии
16:21
Блестящий нос, золотые крылья и гора монет: суеверные волгоградцы затерли «до дыр» городские памятникиСмотреть фотографии
15:05
Под Волгоградом трактор переехал ремонтирующего его мужчинуСмотреть фотографии
14:14
Бочаров передал Звезду Героя России родным Максима АплеталинаСмотреть фотографии
13:35
Скончалась пострадавшая в жестком ДТП с переворотом в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:07
У Вечного огня в Волгограде почтили память защитников ОтечестваСмотреть фотографии
12:34
Выстрелы из дивизионных пушек ЗИС-3 прозвучали на Мамаевом кургане в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:56
Росгвардия разъяснила волгоградцам правила ношения георгиевских ленточекСмотреть фотографии
 