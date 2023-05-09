В Волгограде впервые сегодня, 9 мая, прошла акция «Река бессмертного полка». Как сообщает ИА «Высота 102» три теплохода с портретами участников Великой Отечественной войны и военачальников прошли вдоль Волгограда. Подхватили эстафету волгоградские автомобилисты.





Речные суда стартовали от причала и, проплыв посередине Волги, развернулись в районе скульптурной композиции «Чайка на волнах», сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Проходя мимо БК-31, теплоходы подали сигнал, при этом находившиеся на палубах волонтеры приветствовали горожан, расположившихся на набережной Волгограда.





Напомним, что в этом году организаторы «Бессмертного полка» отказались от традиционного массового шествия в городах России. Проведении акции «Река бессмертного полка» стала инициативой волгоградского штаба. Анонсируя событие, волгоградские активисты приглашали горожан с портретами фронтовиков приветствовать речные суда с берега, однако, по информации «Высоты 102» таковых на деле оказалось немного.

– Массовости в этом году, конечно, не случилось, – делятся мнениями читатели информагентства, к 12.00 пришедшие на берег Волги. – Расположенные на бортах теплоходов портреты было не разглядеть. Кое-что нам удалось рассмотреть только тогда, когда они проходили вплотную к берегу, совершив разворот у «Чайки». Можно сказать, что спасли ситуацию автомобилисты, которые съехались на набережную и приняли эстафету. Но, опять же, с массовым шествием не сравнить.









В автопробеге приняли участие сотни машин. Как и было заявлено организаторами, колонны автомобилей с Нулевой продольной направились на юг и на север города-героя.





















Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»