Общество

В Волгограде стартовала акция «Река бессмертного полка»

Общество 09.05.2023 12:13
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09.05.2023 12:13


В Волгограде стартовало шествие «Бессмертного полка» по реке Волге. Как сообщает фотограф ИА «Высота 102», портреты фронтовиков в этом году прикреплены к бортам речных судов – «Москва» и «Царицын». 

На палубах теплоходов, уточняет корреспондент «Высоты 102», волгоградцев, находящихся на берегу, приветствуют волонтеры. 

Напомним, что в этом году организаторы «Бессмертного полка» приняли решение отказаться от традиционного формата акции – массового шествия. В Волгограде региональный штаб выступил с инициативой проведения акции на воде, присвоив новому формату название «Река бессмертного полка». 

После прохождения речных судов вдоль Волгограда эстафету подхватят волгоградские автомобилисты – колонны машин с портретами фронтовиков разъедутся на север и юг города-героя. 

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

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