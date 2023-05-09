В Волгограде стартовала акция «Река бессмертного полка»

В Волгограде стартовало шествие «Бессмертного полка» по реке Волге. Как сообщает фотограф ИА «Высота 102», портреты фронтовиков в этом году прикреплены к бортам речных судов – «Москва» и «Царицын».

На палубах теплоходов, уточняет корреспондент «Высоты 102», волгоградцев, находящихся на берегу, приветствуют волонтеры.

Напомним, что в этом году организаторы «Бессмертного полка» приняли решение отказаться от традиционного формата акции – массового шествия. В Волгограде региональный штаб выступил с инициативой проведения акции на воде, присвоив новому формату название «Река бессмертного полка».

После прохождения речных судов вдоль Волгограда эстафету подхватят волгоградские автомобилисты – колонны машин с портретами фронтовиков разъедутся на север и юг города-героя.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»