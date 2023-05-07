«Поехал добровольцем»: на Украине погиб боец отряда «Бессмертный Сталинград» Владимир Мосиенко

В Волжском Волгоградской области завтра, 8 мая, проводят в последний путь погибшего в СВО бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Владимир Мосиенко. Как сообщает ИА «Высота 102», наш земляк ушел на фронт добровольцем.

— Прощание с бойцом штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Владимиром Мосиенко — позывной «Тридцать четвертый» — пройдет на Старом Волжском кладбище, — рассказал информагентству депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов. — Володя навсегда останется в нашей памяти как образцовый боевой товарищ — мужественный, преданный долгу, готовый на самопожертвование ради братьев по оружию.

Политик уточнил, что Владимир Мосиенко родился в Быковском районе, но жил и работал в Волжском. Срочную службу проходил в Южной Осетии, где был механиком радиостанции. После демобилизации завел семью, у него родились сын и дочь.

— В 2014-м он поехал добровольцем защищать от нападения киевских карателей жителей ЛНР, — продолжает Гимбатов. — Когда наша Родина была вынуждена начать спецоперацию по избавлению наших людей от нацизма, не смог остаться в стороне.

Депутат поясняет, что погибший боец был «настоящим примером Мужчины, который научит, защитит, делом докажет сам».

— Он каждое утро вставал в 5 часов, чтобы пока все спят, сделать физзарядку. А в любую свободную минуту читал книги, — поделился политик.

По словам Гимбатова, Владимир Мосиенко перешел добровольцем в отряд «Бессмертный Сталинград» в январе этого года, был штурмовиком.

— Володя знал всю опасность этой работы, но понимал, что делать ее необходимо. Ради своих детей, ради России, ради Победы, — вспоминает депутат. — К огромному сожалению, он получил в бою тяжелые раны и ушел из жизни.

Известно, что церемония прощания пройдет в зале отпевания завтра в 10.50.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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