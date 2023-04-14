Стали известны подробности последнего боя волгоградца Савелия Шашкова

В Краснослободске Среднеахтубинского района Волгоградской области завтра, 15 апреля, проводят в последний путь погибшего в СВО Савелия Шашкова. Журналисты ИА «Высота 102» узнали подробности последнего боя бойца спецотряда «Бессмертный Сталинград».

— В тот день был организован штурм укрепленных позиций противника. Бойцы штурмовали опорный пункт. Завязался плотный ближний бой. Савелий погиб героем, до конца выполнив приказ. Поставленную задачу группа выполнила, — сообщил в телефонном разговоре депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.

По его словам, Савелий Шашков посмертно представлен к ордену Мужества.

Известно, что погибший военнослужащий имел позывной «Каша». Серьезно занимался боксом — стал кандидатом в мастера спорта.

Фото: Андрей Гимбатов / t.me