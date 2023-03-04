Общество

В Волгоградской области простились с бойцом из «Бессмертного Сталинграда» с позывным «Панда» Ренатом Дуяковым

Общество 04.03.2023 07:51
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04.03.2023 07:51



В Быковском районе Волгоградской области простились с бойцом штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» Ренатом Дуяковым, который героически погиб в специальной военной операции. 
- Он отдал своей Родине самое дорогое – свою жизнь: при выполнении сложнейшей боевой задачи по штурму опорного пункта нацистов, рядовой Дуяков Ренат Валерьевич героически погиб. Посмертно герой штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» представлен к ордену Мужества, - сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы от Волгоградской области Андрей Гимбатов.
Гимбатов рассказал, что у Рената был позывной «Панда». Про него известно, что в 2000 году он учился в Урало-Ахтубинской средней школе, а после ее окончания поступил в училище имени адмирала флота Н. Д. Сергеева. Первый армейский опыт получил на срочной службе. После демобилизации он устроился на работу, но меньше чем через два года решил снова вернуться в ряды Вооруженных сил. После четырех лет службы Ренат оставил армию и занялся земледелием на родной волгоградской земле.
- Пришло время, и Ренат снова решил взять оружие в руки и прийти на помощь своей стране в трудную минуту, - добавил Гимбатов. - Я приношу глубокие соболезнования семье погибшего Солдата, и каждому, кто был знаком с Ренатом Дуяковым. Вечная Слава и Вечная Память Герою!
Фото: Андрей Гимбатов / t.me

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