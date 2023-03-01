Общество

На Украине погиб боец «Бессмертного Сталинграда» из Волжского Михаил Юнусов

Общество 01.03.2023 20:56
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01.03.2023 20:56


В Волгоградской области простятся с 24-летним ефрейтором Михаилом Юнусовым. Как сообщает ИА «Высота 102», похороны пройдут 2 марта в Волжском. 

— В сложное для своего Отечества время Михаил принял решение присоединиться к армии РФ и в июле 2022 года пошел служить по контракту, чтобы принять участие в Специальной Военной Операции, — цитирует информагентство сообщение в Telegram депутата ГД от Волгоградской области Андрея Гимбатова. — Во время активных наступательных действий в составе штурмового отряда «Бессмертный Сталинград» ефрейтор Михаил Юнусов, выполняя задачу по взятию опорного пункта противника, получил тяжелые осколочные ранения. Невзирая на полученные раны, Михаил героически бросился оказывать первую помощь боевым товарищам и принимал участие в их эвакуации. От полученных ранений Михаил скончался. 

Гимбатов уточнил, что наш земляк Михаил Юрьевич Юнусов посмертно представлен к ордену Мужества.

— Прощание с Михаилом Юрьевичем Юнусовым, позывной «Малой», героем СВО, отдавшим жизнь за Россию, пройдет в Волжском, — добавил политик. 

Известно, что волжанин окончил школу № 37, а затем продолжил обучение в политехническом техникуме города-спутника. Срочную службу проходил на должности старшего стрелка. После демобилизации устроился на работу в своем родном городе. 

Церемония прощания пройдет на городском кладбище Волжского. Проводить в последний путь бойца можно будет в зале прощания, расположенном на улице Паромной, 2а. 

Фото: Андрей Гимбатов / t.me 

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