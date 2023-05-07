Запомнившийся многим россиянам по ролям в сериале «Убойная сила», «Агент национальной безопасности», «Мастер и Маргарита» актер Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге. Как сообщает ИА «Высота 102», профессор волгоградского института культуры ушел из жизни в возрасте 64 лет.

Заслуженный артист Российской Федерации, кинорежиссер, актер и продюсер Александр Тютрюмов последние годы активно работал с волгоградскими студентами ВГИИКа. На базе «Студии молодежного кино», которую возглавлял мастер, был снят документально-постановочный фильм «Иосиф Гамель, открывая новые горизонты», в котором были задействованы педагоги и студенты волгоградского института культуры.

Еще один проект, к которому приложил руку Александр Тютрюмов, посвящен одному из районов Волгоградской области. Рабочее название — «Старая Полтавка: единение народов».

Тютрюмов преподавал на кафедре актерского искусства ВГИИКа, а также был профессором кафедры продюсирования кино и телевидения в Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения.

Фото: ВГИИК