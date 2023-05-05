Общество 05.05.2023 13:14
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05.05.2023 13:14
Специалисты Россельхознадзора выявили в Волгограде предприятие-фантом по реализации камчатского краба. Как сообщили в Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия, вопросы у специалистов, которые анализируют данные ФГИС «Меркурий», возникли к ИП Рыжковой Г.А., зарегистрированной на территории города Волгограда.
Установлено, что на площадке предпринимателя имеются погашенные электронные ветеринарные сопроводительные документы на 50 кг краба варено-мороженного, перемещаемого между хозяйственными субъектами за нелогичный период времени. Согласно представленным данным, этот объем продукции перевезли за 15 минут автотранспортом, тогда как расстояние между указанными хозяйствующими субъектами в реальности можно преодолеть не менее чем за 5 суток без учета времени на погрузку и разгрузку.
В ходе дальнейшего анализа данных ФГИС «Меркурий» выявлено, что уполномоченным лицом предпринимателя были погашены электронные ветеринарные сопроводительные документы на 60 кг камчатского краба в панцире, перемещаемого между хозяйственными субъектами за нелогичный период времени, а именно оформление документов отправителем и их гашение получателем проводилась одновременно.
- Данные факты подтверждают перемещение продукции между хозяйствующими субъектами за нелогичный период времени и нарушают прослеживаемость перемещения продукции, - уточнили в ведомстве.
Продукция в адрес предпринимателя поступила из ООО «Фуд Трейд ДВ». В оформленных производственных сопроводительных документах указаны ложные сведения о проведенной ветеринарно-санитарной экспертизе данного подконтрольного товара.
Специалисты пришли к заключению, что на площадке предпринимателя нарушены требования закона РФ «О ветеринарии», технического регламента «О безопасности пищевой продукции», правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме, а также нарушена прослеживаемость пищевой продукции.
Должностные лица Управления Россельхознадзора выехали по адресу регистрации площадки. В результате было установлено, что производственную деятельность ИП Рыжкова Г.А. по указанному ФГИС «Меркурий» адресу не осуществляет. На основании этих фактов площадка была отмечена как фантомная. Информация направлена в комитет ветеринарии Волгоградской области для проверки указанной информации и исключения вышеуказанной площадки из ФГИС «Ветис» компонент «Цербер». В адрес прокуратуры, полиции, налоговой службы региона направлена информация для принятия оперативных мер в рамках компетенции.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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